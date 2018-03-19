Tutuklu çifte vatandaş Altaylı'nın ailesinden Almanya'ya çağrı

Altaylı, eski bir MİT mensubu olduğunu açıklamıştı.Alman ajansı dpa'nın haberine göre, Türkiye'deki tutuklu Alman vatandaşlarının arasında MİT eski çalışanı Enver Altaylı da bulunuyor.

73 yaşındaki Altaylı'nın kızı dpa'ya yaptığı açıklamada, hakkındaki terör suçlamalarından ötürü geçen yıl Ağustos ayında gözaltına alınan Enver Altaylı şu anda Sincan Cezaevi'nde tek kişilik hücrede tutulduğunu söyledi. Aile üyeleri, Altaylı hakkında henüz iddianame hazırlanmadığını açıkladı.

Altaylı'nın kızı, konuyu daha önce kamuoyu ile paylaşmak istediklerini ancak bunun babasının durumuna olumsuz etki etmesinden endişe ettiklerini belirtti. Ancak aile, henüz iddianame hazırlanmamış olması ve Altaylı'nın tek kişilik hücrede tutulması nedeniyle konuyu kamuoyu ile paylaşmaya karar verdiklerini ifade etti.

Aileden Alman hükümetine çağrı

Altaylı hakkında Gülen yapılanması mensubu olduğu suçlaması bulunduğunu belirten kızı, "Alman hükümetinin babamın salıverilmesi ve dava sürecinin hızlandırılması için daha çok çaba göstermesini istiyoruz" dedi.