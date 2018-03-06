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Tutuklu Yunan askerleri: Çipras BM'den yardım istedi

06.03.2018 20:31 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'de tutuklu iki Yunan askerinin yargı sürecinin hızlandırılması ve Yunanistan'a bir an önce iadeleri için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten yardım istedi.

Tutuklu Yunan askerleri: Çipras BM'den yardım istedi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'de tutuklu iki Yunan askerinin yargı sürecinin hızlandırılması ve Yunanistan'a bir an önce iadeleri için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten yardım istedi.

Çipras'ın olağanüstü kabine toplantısından sonra Guterres'i telefonla aradığı ve tutuklu iki Yunan askerinden dışında Türk-Yunan ilişkilerinde yaşanan zorlukları da dile getirdiği belirtiliyor.

Çipras'ın Guterres'ten Türkiye'nin iki Yunan askerinin yargılanma sürecini hızlandırması için aracılık yapmasını istediği ve ayrıca "Türkiye'nin Ege'de ve Kıbrıs civarında gösterdiği faaliyetlerinin ihlal boyutlarına ulaştığından ve bu durumun Türk-Yunan ilişkilerini olumsuz yönde etkilediğinden" şikayetçi olduğundan söz edildi.

Kabine toplantısında ise iki Yunan askeriyle ilgili gelişmelerde "Yunan hükümetinin son derece dikkatli olması gerektiğine, sınır ihlali gibi basit bir olayın diplomatik bir krize dönüştürülmesinden kaçınılmasına özen gösterilmesine" karar verildi.

'Nihai karar beklenecek'

"Bu olayın Türkiye tarafından başka amaçlarla kullanma teşebbüsü olasılığının ise ilişkileri çıkmaza sokacağı görüşü" paylaşıldı.

Aynı toplantıda, Türkiye'deki yargı sürecine saygı gösterildiğine, Yunan hükümetinin Türk yargısına müdahale ettiği izleniminin yaratılmamasına özen gösterilmesine ve iki Yunan askeri için alınacak nihai kararın beklenilmesine karar verildi.

Başbakan Çipras'ın yargı süreci tamamlandıktan sonra ve gerekirse, Türkiye Cumhurbaşkanı RT Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla arayabileceği belirtildi.

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