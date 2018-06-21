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Tutuklu Zehra Doğan'a Gazetecilikte Cesaret Ödülü

21.06.2018 10:43 | Son Güncelleme

Uluslararası Kadınların Medya Vakfı (IWMF), 2018 Gazetecilikte Cesaret Ödülü'nü bir yıldan uzun süredir Diyarbakır Cezaevi'nde tutulan gazeteci ve ressam Zehra Doğan'a verdi. Doğan, "Bu ödülü haberleri nedeniyle parmaklıklar ardında bulunan tüm gazeteciler adına kabul ediyorum" dedi.

Tutuklu Zehra Doğan'a Gazetecilikte Cesaret Ödülü

Uluslararası Kadınların Medya Vakfı (IWMF), 2018 Gazetecilikte Cesaret Ödülü'nü bir yıldan uzun süredir Diyarbakır Cezaevi'nde tutulan gazeteci ve ressam Zehra Doğan'a verdi. Doğan, "Bu ödülü haberleri nedeniyle parmaklıklar ardında bulunan tüm gazeteciler adına alıyorum" dedi.

ABD'de 1990 yılında kurulan ve her yıl hapis, yargılama, saldırı gibi ihtimalleri göze alarak haber yapan dünya çapından kadın gazetecilere verilen ödülün bu yılki diğer kazananları ise Libya'da köle pazarında satılan mültecileri görüntüleyen CNN Sudan Muhabiri Nima Elbagir, uyuşturucu ticareti üzerine haberleri nedeniyle tehdit gören Meksika'daki ZETA gazetesinin Yazı İşleri Müdürü Rosairo Mosso Castro ve Venezuela'daki protestoları görüntüleyen ABD'li foto muhabiri Meridith Kohut oldu.

Tüm çalışanları kadınlardan oluşan haber ajansı JINHA'nın kurucularından olan Zehra Doğan ise Nusaybin ve Cizre gibi çatışmalı bölgelerden geçtiği haberler nedeniyle ödüle layık görüldü. Doğan, Nusaybin'den geçtiği bir haber ve yaptığı bir resim gerekçesiyle Temmuz 2016'da tutuklanmış, Aralık 2016'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Haber ve resmi nedeniyle verilen 33 aylık "terör örgütü propagandası" cezasının kesinleşmesiyle birlikte Doğan, Haziran 2017'de tekrardan tutuklanarak Diyarbakır Cezaevi'ne gönderilmişti. Doğan'ın çalıştığı JINHA ise Ekim 2016'da bir kanun hükmünde kararname ile kapatılmıştı.

Zehra Doğan'ın tutuklanmasına yol açan resim ise sokak sanatçısı Banksy tarafından New York'ta bir projektörle duvara yansıtılmış ve Banksy Zehra'nın tutukluluğunu betimleyen bir resim yapmıştı.

Ödülü kazanmasının ardından kaldığı cezaevinde BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Doğan, "Bu ödülü haberleri nedeniyle parmaklıklar ardında bulunan tüm gazeteciler adına kabul ediyorum" dedi. Doğan, bu ödülün yalnızca kendisine değil, siyasi nedenlerle Diyarbakır Cezaevi'nde bulunan diğer kadınlara da moral verdiğini söyledi ve dışarda kendisiyle gösterilen dayanışma için teşekkür etti.

Ödülü Türkiye'den kazanan ikinci kadın

IWMF'in 1990 yılından beri dağıttığı ödül, böylece ikinci defa Türkiye'den bir kadın gazeteciye verilmiş oldu.

Daha önce de 1996 yılında Ayşe Önal bu ödüle layık görülmüştü. Önal, "mafya-devlet ilişkisi" ve PKK ile çatışmalar gibi konulardaki haberlerle ödülü kazanmıştı. Önal aynı zamanda 2011 yılından, sağlık gerekçeleri nedeniyle istifa ettiği Ekim 2017'ye kadar milletvekilliği yapan Şafak Pavey'in annesi.

Uluslararası Kadınların Medya Vakfı (IWMF) 2018 Gazetecilikte Cesaret Ödülü, Ekim sonunda New York'ta ve Kasım başında Washington DC'de düzenlenecek iki törenle sahiplerine verilecek.

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