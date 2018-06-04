Twitter'dan flaş karar, Başbakanın hesabı kapatıldı

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabının site tarafından kapatıldığı bildirildi.
Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Osmani'nin Twitter hesabının engellenmesi hakkında son günlerde sorular yöneltildiğine işaret edilerek, bu engellemenin, geçen ayın ortasında hesabın yoğun şekilde dolandığı gerekçesiyle Twitter'ın aldığı ihtiyati tedbir kararından kaynaklandığı belirtildi.
Açıklamada, başbakanlığın, hesabın normal şekilde işlemeye başlayana kadar konuyu takip edeceği kaydedildi.
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