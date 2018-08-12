Twitter Sosyal Medyadaki Rakiplerinden Neden Farklı Davrandı?

Bu hafta bazı sosyal medya sitelerinin aşırı sağcı komplo teorisyeni Alex Jones ve InfoWars adlı şovunu yasaklamasına karşın, Twitter, Jones’un hesabını açık tutmaya devam edeceğini duyurdu. Bu durum Twitter kullanıcılarının tepkisine neden oldu.
Twitter CEO’su Jack Dorsey yaptığı açıklamada, “Alex Jones ya da InfoWars hesaplarını askıya almadık. Bunun birçok kullanıcımız için rahatsız edici olduğunun farkındayız ama bunu yapmamızın nedeni son derece basit. Jones, Twitter kurallarını ihlal etmedi” dedi. “The Alex Jones on InforWars” programını sunarak kötü bir üne sahip olan Jones’un Twitter’da 860 binden fazla takipçisi var.
Pazartesi günü Youtube ve Facebook gibi siteler Jones ve Jones’abağlı sayfaları platformlarından kaldırdılar. Bu siteler, Jones’un nefret söylemiyle ilgili kurallarını ihlal ettiğini bu sebeple yayınların kaldırıldığını duyurdu.
Jones bugüne kadar pek çok kez Müslümanlar’a, trans bireylere karşı nefret söylemi içeren yayınlar yaptı. Temmuz ayında da bir yayınında, Rusya’nın Amerika başkanlık seçimlerine müdahale edip-etmediğine dair soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller’ı, vurmakla tehdit etti.
Jones, Temmuz ayındaki sözkonusu yayınında, bir silahla ateş ediyormuş gibi hareketler yaparak “Mueller bir şeytan ve onu alaşağı edeceğim(öldüreceğim) ya da bunu yapmayı denerken öleceğim. Sizler onu alacaksınız ya da ben bunu ölene kadar deneyeceğim, ” dedi.
Jones geçmişte de 11 Eylül saldırıları ve 2012 yılında Connecticut’taki Sandy Hook İlkokulu’na düzenlenen silahlı saldırıları Amerikan hükümetinin yaptığına dair iddiaları savunmuştu.
Sandy Hook’taki saldırıda çocuklarını kaybeden bazı aileler Jones hakkında davalar açmışlardı. Mahkeme kayıtlarındaki suçlamalarda Jones’un katledilen çocuklarına dair bilgileri kendi yayınlarında paylaştığı şeklinde suçlamalar yer aldı. Söz konusu içeriklerin mahkeme kararıyla kaldırıldığı tarihte Jones’un Youtube kanalında 2,4 milyondan fazla abonesi vardı ve videoları toplam 1,5 milyar defadan fazla izlenmişti.
Twitter’ın nefret suçlarıyla ilgili kurallarında, “bir kişi ya da grup hakkında fiziksel zarar görmesi, ölmesi ya da hastalığa yakalanması gibi niyetlere dayalı ifadeler kullanılamayacağı” şeklinde bir ifade var. Bununla birlikte ayrıca, “koruma altında olan bir grupla ilgili korku yaratacak davranışlar da kabul edilemez” deniliyor.
Twitter kullanım kuralları içerisinde, “Bir başkasının sesini duyurmasını önlemek adına, taciz, tehdit ya da korku gibi yöntemler kullanılamaz” diye yazıyor.
Dorsey, InfoWars gibi hesaplar hakkında Twitter’dan yaptığı açıklamasında, “Bu tarz hesapların sansasyon yaratmak ve asılsız söylentiler yaymak gibi” yayınlar yapabileceklerini belirtti. Dorsey ayrıca, “bu tarz yayınlar sayesinde kamuoyu herşeyi tartışır gazeteciler de bu tarz bilgilerin doğru ya da yanlış olduklarını ortaya koyar” ifadelerini kullandı.
Los Angeles Times gazetesinden Matt Pearce, Dorsey’in bu açıklamasına yanıt olarak yazdığı mesajda, “Ben sizin sitenizde temizlik yapmak için maaş almıyorum bu benim işim değil” dedi.
Twitter daha önce aşırı sağcı bazı kişilerin hesaplarını engellemişti.
2016 yılında aşırı sağcı provakatör ve aşırıcı beyaz gruplarla bağlantılı Milo Yiannopoulos, Twitter tarafından sürekli olarak engellenmişti. Yiannopoulos hakkındaki bu karar, Amerikalı siyahi sinema oyuncusu Leslie Jones’a yönelik ırkçı saldırıda bulunması üzerine alınmıştı.
2017 yılında da Twitter, aşırıcı beyaz James Allsup’un hesabı engellenmişti. Bu kişi de Virginia Charlottesville’deki “Birleşik Sağ” mitinginde bir konuşma yapmıştı.
Dorsey, Salı günü de Twitter hesabına, “Her hesaba uyguladığımız standartlarımız Jones için de geçerli. Kısa vadede sadece bizi iyi hissettirmesi için ayrı bir karar almıyoruz” diye yazdı.
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