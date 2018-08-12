Twitter Sosyal Medyadaki Rakiplerinden Neden Farklı Davrandı?

Bu hafta bazı sosyal medya sitelerinin aşırı sağcı komplo teorisyeni Alex Jones ve InfoWars adlı şovunu yasaklamasına karşın, Twitter, Jones’un hesabını açık tutmaya devam edeceğini duyurdu. Bu durum Twitter kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Twitter CEO’su Jack Dorsey yaptığı açıklamada, “Alex Jones ya da InfoWars hesaplarını askıya almadık. Bunun birçok kullanıcımız için rahatsız edici olduğunun farkındayız ama bunu yapmamızın nedeni son derece basit. Jones, Twitter kurallarını ihlal etmedi” dedi. “The Alex Jones on InforWars” programını sunarak kötü bir üne sahip olan Jones’un Twitter’da 860 binden fazla takipçisi var.

Pazartesi günü Youtube ve Facebook gibi siteler Jones ve Jones’abağlı sayfaları platformlarından kaldırdılar. Bu siteler, Jones’un nefret söylemiyle ilgili kurallarını ihlal ettiğini bu sebeple yayınların kaldırıldığını duyurdu.

Jones bugüne kadar pek çok kez Müslümanlar’a, trans bireylere karşı nefret söylemi içeren yayınlar yaptı. Temmuz ayında da bir yayınında, Rusya’nın Amerika başkanlık seçimlerine müdahale edip-etmediğine dair soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller’ı, vurmakla tehdit etti.