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Twitter’dan “şifrelerinizi değiştirin” çağrısı

04.05.2018 09:13 | Son Güncelleme

Yaklaşık 330 milyon kullanıcısı olan Twitter, güvenlik sisteminde tespit edilen bir hata nedeniyle kullanıcıların şifrelerini değiştirmeleri çağrısında bulundu.

Twitter’dan “şifrelerinizi değiştirin” çağrısı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, güvenlik sistemindeki bir sorundan dolayı tüm kullanıcılarından şifrelerini değiştirmesini istedi. Yaklaşık 330 milyon kullanıcısı olan Twitter, yazılımda keşfedilen bir hata yüzünden şifrelerin korumasız bir dosyaya aktarılmış olduğunu açıkladı.

Söz konusu teknik hatanın bertaraf edildiği kaydedilen açıklamada, verilerin hackerlar tarafından ele geçirildiğine dair bir bulguya rastlanmadığı, ancak kullanıcılardan tedbir amaçlı olarak şifrelerini değiştirmelerinin istendiği bildirildi.

Twitter Teknoloji Genel Müdürü Parag Agrawal da yaptığı açıklamada şirketin şifreleri normalde kriptolu olarak sakladığını, ancak yazılımdaki bir hata nedeniyle şifrelerin korunmasız şekilde bir dosyaya aktarıldığını belirtti. Agrawal, "Olanlar için çok üzgünüz” dedi.

Twitter, kaç şifrenin görülebildiği veya ne kadar süreyle görülebildiği konusunda bir bilgi vermedi. Reuters haber ajansına konuşan şirkete yakın bir kişi ise etkilenen hesap sayısının "önemli boyutlarda” olduğunu ifade etti ve şifrelerin "aylardır” erişime açık halde durduğunu kaydetti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/rtr, AÜ/HS

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