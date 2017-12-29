Twitter'dan skandal karar! Sildiler

Twitter, İsrail askerine meydan okuduğu için Türkiye'de 'Hanzala Cesaret Ödülü' alan 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin hesabını şiddet içerikleri yer aldığı gerekçesiyle sildi.
Öte yandan Tamimi'nin destekçileri de dayanışmalarına devam etmek için başka bir hesap açtı.
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