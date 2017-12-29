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Twitter'dan skandal karar! Sildiler

DÜNYA HABERLERİ | 29.12.2017 21:43 | Son Güncelleme 3 saat önce

Twitter, İsrail askerine meydan okuduğu için Türkiye'de 'Hanzala Cesaret Ödülü' alan 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin hesabını sildi.

Twitter'dan skandal karar! Sildiler

Twitter, İsrail askerine meydan okuduğu için Türkiye'de 'Hanzala Cesaret Ödülü' alan 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin hesabını şiddet içerikleri yer aldığı gerekçesiyle sildi.

Öte yandan Tamimi'nin destekçileri de dayanışmalarına devam etmek için başka bir hesap açtı.

İsrail askerinden Filistinli çocuğa şiddet
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Anahtar Kelimeler:
Twitter israil filistinli Ahed Tamim

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
o asker emir kulu verilen görevi ifa etmeye çalışıyor...sanki küçük kıza şidedt uyguluyormuş gibi kız karşı koyuyormuş!!!kızın karşı koyması ile, asker kıza masumca bakıyor..kız askere vursa bile asker ona karşu koymayacak yüzünde o masum ifade var..kıza ödül verilmesi güzel..aynı ödülün o askerede verilmesi lazım..başkalarının marifetleriyle kendinize pay çıkarmayın, bizim siyasiler..sıkıysa gidin o askere o emri veren en üst makam kimse sizde o'na yumrugunuzu kaldırın ki o zaman taktir edilesiniz..o askere emri verenlerle siz ilişkilerinizi geliştimeye çalışanlar degilmisiniz??..
yahudilerin avukatlığı sana kalmış
Küçücük kız çocuğuna, o yumruğu sıktıran nedir peki... Askerin masum duruşu olabilir, o yumruk sıktıran nedenler bir masum duruşla temizlenemez...
@byciddi beyinsiz piyade 1982 sabra ve şatila katliyamına bir bakmanı isterim koyun ve keçiler bile süzgece döndürülmüştü...
Allah belanızı versin tüm islam düşmanları
Bu ülkede televizyonlar,radyolar,haber siteleri,eğtim siteleri bir gecede kapatıldı,halkın seçilmiş parti başkanları,milletvekilleri,belediyelere kayyımlar atandı binlerce insan zindanlara atıldı,böyle bir başlık atmayan mynet haber soruyorum neden dünyayı ayağa kaldırdı haber yapmiş soruyorum siz habermi yapiyorsunuz yoksa kendinizden olanın haberi Filistin halkının haklı mücadelesini desteklerken,sorunlarını masada ve İsrail ile Filistin halkı çözer.Eğer siz dünyayı ayağa kaldırmak istiyorsanız,buyrun Türkiyede Kürt halkının sorunlarını çözün gerçekten dünya ayağa kalkacak,gerçekleri görelim
@bclaen öyle bir anlatmıssınki sanki suçsuz masum insanlar bu saydıkların. Devleti yıkmak için alenen saldıran bir terör grubu ve destekçilerini böylesine savunduguna göre var seninde bir kaşıntın
Neymiş kürt halkının sorunları kardeş, aç kaldıysanız, biz de aç kaldık, ezildiyseniz biz de ezildik,siz yandıysanız biz de yandık, ama bayrağa vatana ihanet etmedik masum insanları,çocukları katletmedik, yediğiniz önünüzde yemediğiniz arkanızda, devletten en çok yardım alma sizde, hangi kürt doktor öğretmen olmuyor, hangi kürt asker, milletvekili olamıyor,yeter ki vatanına milletine ihanet etmesin, yediği kaba pislemesin, göz var izan var bir ALLAH var bari onun aşkına hainlik etmeyin, bir de kıyasladığınız şeye bakın tüm dünyanın düşmanı siyonistlere karşı mücadele eden filistini kıyaslamayı
@lasetay_j Terör dediğiniz kişilerle bu ülke en çok ithalat ve ihracaat yapiyor.Ayrıca kimseye suçsuz demedim.sorunları çözmeye,insanları barışa diyorum.Amma ırkçılık sizin insani duygularınızı bitirirken sadece kendinizi ve sizinle olanı görüyorsunuz kaşıntı siz ego ırkçılarda var benim sadece mücadelem insan olmak insanlığı savunmaktır ben ne ırkçıyım ne de siz kinci dincilerdenim.
bu haberden sonra twitter hesabımı kapattım. bir daha da açmam. tepkimizi koymamız lazım
senin benim kapamamla olmaz. kim yong gibi bir diktatör lazim bizede. kapattiracak komple twitteri.
ne kadar da Müslüman görünümlü bir kardeşimiz...
baska ulkerin ustunden siyaset yapmayin kendi halinize bakin vatandas gencler işsiz fakir fukare millet aç enflasyon almis basini gidiyor çizginin altinda kaldiginiz icin size kim ödul verecek israil mi filistinmi
lan usandik duygu somurusu reklamlardan yok cocugun gozlerini askerler bağlamis yok kiz kafa tutmus hemen turkiyeye getirin reklam yapin yok kadin karsilarina gecmis
hadi kapatın tweeteri da
turkiye olarak bu twitterın muadilini yapmamız lazım
ulan gene lafı dolandırıp hükümete getirdin ya sana en büyük kamil ödülüne aday olarak göstermek lazım. bu arada twitter den kullanıcı silmişler. bak şimdi Türkiyede böyle bişiy yapsalar bütün AK PARTİ düşmanları Avrupa İnsan Hakları mahkemesine kadar ellerine alkol ve çadırlarla yürürlerdi
TVETTER, FACEBOK, BBC, TİMES ...Falan filan Zavallı bizler! Yani şarklılar.Yani BATIYI özgürlükçü adil insan haklarına saygılı zanneden müstağripler. Uyanın artık Uyanalım. ARTIK BATI, ABD bunların hepsinde HUKUK SİYASETİN KÖPEĞİİDİR. Medya siyasetin uşağıdır. Örnek TVetter. Bir zavallı kızın masum hesabına bile dayanamıyor.
MYNET teşekkürler. Bin defa teşekkürler.
bıktım miskin filistinlilerden hepsinin canı cehenneme
Kesik kafa kol olan her profil siliniyor
küffar tek millettir
Filistinli olması ve mağdur edebiyatı yapması dışında twitter hesabı kapatılan bu kişinin ne vasfı var ve bu kişinin twitter hesabanın kapatılmasının ne gibi bir haber değeri var ? Ayrıca bize ne.
@redwolf1907 senlik bisey yok zaten bosver müslüman insanlarin müslüman kardeslerini düsünemsiyle ilgili olay.. islamiyetle pek alakan olmadigi icin umursamaman normal.. ee burayada yazma bu kadar umrunda degilse sende farkindalik edebiyati yapmazsin hem
@taximlei Her fırsatta Türk ırkını sırtından vuran araplara kardeş demeye devam edin. Birinci dünya savaşında yaptıkları ihanetleri bir kenara bırakırsak. Bu filistinlilerin benim askerimi polisimi şehit eden bölücü terör örgütü pkk şeref yoksunu kansızlara destek verdiğini ne çabuk unuttun ermeniler için pul bastırıp erivanda sözde soykırım anıtına filistinilerin her sene çelenk koyduğunu ne çabuk unuttun kıbrıs konusunda rumlarla anlaştıklarını ne çabuk unuttun hala kardeş edebiyatı yapıyorsunuz.
helal olsun adamlar,a birbirne ne kadar destekler müslümanlar gibi birbirlerin kuyusunu kazmıyor en azında bizimkiler ticareti kesecekleri yerde büyükelçiyi geri çağıracakları üsleri kapatacakları yerde boş boş tv.de konuşuyorlar bu habere bakarda belki utanırlar
normal. tweeter yahudi kuruluşu..
müslümanlarda tepkisini gösterip twitter kullanmasın. en azından bir süreliğine hesaplar dondurulsun.
hadi kapatsanıza twitter hesabınızı.. :)
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