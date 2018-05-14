UBER aracında şok olay! Sarhoş kadına tecavüz edip selfie çekti

İngiltere’nin başkenti Londra’da UBER şöförlüğü yapan 38 yaşındaki Durrani isimli adam, yolcu olarak alıp evine götürdüğü 27 yaşındaki sarhoş kıza tecavüz edip selfie çektiği gerekçesi ile tutuklandı.
“HAYATINI MAHVETTİN”
Mahkeme yargıcı David Tomlinspon, Durani’ye, “Kadının hayatını mahvettin” dedi.
SARHOŞ OLDUĞUNU GÖRÜNCE ARKA KOLTUKTA TECAVÜZ ETTİ
İddiaya, göre 27 yaşındaki kız çok sarhoş olduğu için bir arkadaşı kendisini eve bırakması için UBER çağırdı. Kadının çok sarhoş olduğunu gören şoför, arabasının arkada koltuğuna oturan kıza tecavüz etti.
İNDİRMEDEN ÖNCE SELFIE ÇEKTİ
Tecavüzcü şoför, işini bitirdikten sonra adın yarı çıplak kadınla selfie çekti.
12 YIL CEZA ALDI
Mahkeme şoföre 12 yıl hapis cezası ve ömür boyu şoför olarak çalışmaktan men cezası verdi.
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