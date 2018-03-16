Uber bugüne kadar hangi ülkelerde nasıl sıkıntılar yaşadı?

Mobil uygulama üzerinden taksi hizmeti veren Uber, 84 ülkede 760 şehirde faaliyet gösteriyor.

Uber, dünyanın en popüler uygulamalarından biri olmasına karşın faaliyet gösterdiği birçok ülkede yasal statüsü, taksi pazarında yarattığı değişimler veya sürücüleriyle ilgili yapılan şikayetlerden dolayı çeşitli sıkıntılar yaşadı.

Farklı ülkelerde yaşadığı sorunlardan dolayı özellikle 2017'nin Uber için hiç de iyi geçmediği yorumları yapılıyor.

Son günlerde İstanbul'da taksicilerin yaptığı gösteriler ve bu hizmeti veren sürücülerin maruz kaldığı iddia edilen saldırılarla gündeme gelen Uber'in diğer ülkede yaşadığı sorunlar şöyle:

LONDRA, İNGİLTERE:

İngiltere'nin başkenti Londra'da şehir içi ulaşımdan sorumlu olan belediyeye bağlı Transport for London, Eylül 2017'de Uber'in lisans yenileme talebini reddetti.

Ret gerekçesi olarak şirketin Londra'da faaliyet göstermeye "uygun ve hazır olmadığı" ve uyguladığı politikaların "kamu güvenliği yönünden sonuçları olabileceği" gösterildi.

Gerekçelendirme Uber'in ciddi suçların bildirimi, sağlık ve hijyen konusunda gerekli sertifikaları alma ve faaliyetlerini yerine getirirken yetkili makamların denetleyemediği Greyball yazılımını kullanma alanlarındaki politikalarının sıkıntı yarattığı belirtildi.