Uber Rekabeti New Yorklu Taksicileri İntihara Götürdü

Aplikasyon bazlı ulaşım sektörü devi Uber ve Lyft’in yarattığı rekabet ortamı dünyanın her yerinde taksi şoförlerini farklı mücadele yöntemlerine itti. İlk olarak San Francisco’da 2006’da başlayan operasyonlarını bugün neredeyse Amerika’nın her kentinde sürdüren Uber en büyük direnişi sarı taksileriyle ünlü New York’ta yaşıyor. Rekabet yüzünden işlerini değiştiren, taksilerini satan ve hatta şehirden taşınanlar dışında, son birkaç ayda 4 taksi şoförünün bu rekabet yüzünden intihar etmesi sorunun boyutlarının büyüdüğünü gösteriyor.

Sarı taksi şoförü Emanuel Agbe, Nijeryalı. 17 yıldır taksicilik yapıyor: “Ben daha çok şoförün kendisini öldürmemesine şaşıyorum, hatta daha fazla protesto eylemi olmamasına. Taksicilik mesleğini ortadan kaldırdılar. Ama suç devlette, belediye başkanında, valide, New York’un bundan önceki belediye başkanında. Bu sektörü doğru düzgün denetleyemediler. Evet, ben de bir taksi sahibiyim, ticari plakam var. Ama ben Uber ve Lyft’e karşı değilim. Rekabet güzeldir, ama bu yaratılan rekabet adil değil. Belediyeler, hükümet göz göre göre aplikasyon bazlı taşıma sektörünün işimizi elimizden almasına neden oldu. Biz mücadele edemeyiz bu durumla.”