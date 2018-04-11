Uber Şoförsüz Araç Konusunda Israrlı

Uber’in şoförsüz araçlarından birinin Arizona’da ölümcül bir kazaya karışmasının ardından Genel Müdür Dara Khosrowshahi, şirketin otonom araçların başarısına hala inandığını kaydetti.

Uber’in kendi kendine giden araçlarından biri, Arizona’nın Phoenix kentinde karşıdan karşıya geçen bir kadına çarpmıştı.

Kazanın ardından Uber şoförsüz araçları test etmeyi durdurmuştu.

Şirketin federal yetkililerle soruşturma konusunda işbirliği yaptığını söyleyen Khosrowshahi, test sürüşlerine ne zaman geri dönüleceği konusunda ise açıklama yapmadı.

Kaza bu tür şoförsüz araçlarla ilgili güvenlik standartlarının sorgulanmasına neden olmuştu.

Bir taşımacılık forumunda konuşan Khosrowshahi, Uber’in uzun vadede hala bu teknolojinin başarılı olacağına inandığını kaydetti.

Khosrowshahi, şoförsüz araçların gelecekte bireysel araç sahipliğini sona erdireceğini düşündüklerini söyledi.

Arizona Valisi Doug Ducey, Uber’in eyalette kamuya ait yollarda kendi kendine giden araçlarının test edilmesini sonlandırmıştı.

Arizona, Uber’in otonom araç projesi için ana faaliyet merkezi konumundaydı. Eyalet, projede çalışan yüzlerce kişiye ve şirketin kendi kendine giden 200 aracının yarısına ev sahipliği yapıyordu.