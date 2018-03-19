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Uber, sürücüsüz aracın ilk ölümlü kazası sonrası test sürüşlerini durdurdu

19.03.2018 21:02 | Son Güncelleme

ABD'nin Arizona eyaletinde, şirketin sürücüsüz aracının çarptığı yaya öldü. Uber ilk kez meydana gelen kaza sonrası tüm sürücüsüz araç testlerini durdurduğunu açıkladı.

Uber, sürücüsüz aracın ilk ölümlü kazası sonrası test sürüşlerini durdurdu

ABD'nin Arizona eyaletinde, sürücüsüz bir otomobil ilk kez bir yayanın ölümüne yol açtı. Uber'e ait aracın karıştığı kazanın ardından şirket tüm sürücüsüz araç testlerini durdurduğunu açıkladı. Tempe kentinde gerçekleşen olayda, şirketin aracı sokakta karşıdan karşıya geçen bir kadına çarptı. Olayın ardından Uber, halka açık yollarda yapılan tüm sürücüsüz araç testlerini durdurduğunu açıkladı.

Reuters ajansının haberine göre Tempe polis teşkilatı kaza sonrası yaptığı açıklamada kazanın gece meydana geldiğini, kaza anında aracın direksiyonunda bir kişi otursa da otomobilin "otonom modda" olduğunu duyurdu. Yetkililer yayanın yaya geçidi dışında bir noktada karşıdan karşıya geçtiğini de belirtti.

Uber; ABD'nin Tempe, Phoenix, Pittsburgh kentleri ve Kanada'nın Toronto kentinde sürücüsüz taksileri test ediyordu. Geçen yıl da Mart ayında Tempe kentindeki sürücüsüz araç denemeleri sırasında bir kaza yaşanmış, kazanın ardından durdurulan testler ay sonunda tekrar başlamıştı.

YAYANIN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETTİLER

Uber yetkilileri kazanın ardından polisle işbirliği içinde olduklarını ve yaşamını yitiren yayanın ailesine başsağlığı dileklerini ilettiklerini açıkladı. Daha önce de bir Tesla şoförü aracı otonom moddayken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmiş ancak şoförün bazı güvenlik uyarılarını ihlal ettiği ortaya çıkmıştı.

Uber, sürücüsüz aracın ilk ölümlü kazası sonrası test sürüşlerini durdurdu

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Uber yaya Kaza Arizona

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Haber, UBER karşıtı bir başlıkla; taraflı veya kışkırtıcı bir dille yayınlanmış. Maalesef üzücü bir olay ancak bu araçların karıştıkları kazaların istatistiğine göre %90 güvenilir oldukları kanıtlandı. Bu, oran sürücülerin kullandığı araçlarla karşılaştırıldığında sürücüsüz araçların daha güvenli olduğu sonucu çıkar. Üstelik test aşaması devam ederken. Gelecekte daha da güvenilir olacakları kesin.
öyle bir başlık olmuş ki sanki Turkiyede olmuş havası var
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