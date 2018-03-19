Uber, sürücüsüz aracın ilk ölümlü kazası sonrası test sürüşlerini durdurdu

ABD'nin Arizona eyaletinde, sürücüsüz bir otomobil ilk kez bir yayanın ölümüne yol açtı. Uber'e ait aracın karıştığı kazanın ardından şirket tüm sürücüsüz araç testlerini durdurduğunu açıkladı. Tempe kentinde gerçekleşen olayda, şirketin aracı sokakta karşıdan karşıya geçen bir kadına çarptı. Olayın ardından Uber, halka açık yollarda yapılan tüm sürücüsüz araç testlerini durdurduğunu açıkladı.
Reuters ajansının haberine göre Tempe polis teşkilatı kaza sonrası yaptığı açıklamada kazanın gece meydana geldiğini, kaza anında aracın direksiyonunda bir kişi otursa da otomobilin "otonom modda" olduğunu duyurdu. Yetkililer yayanın yaya geçidi dışında bir noktada karşıdan karşıya geçtiğini de belirtti.
Uber; ABD'nin Tempe, Phoenix, Pittsburgh kentleri ve Kanada'nın Toronto kentinde sürücüsüz taksileri test ediyordu. Geçen yıl da Mart ayında Tempe kentindeki sürücüsüz araç denemeleri sırasında bir kaza yaşanmış, kazanın ardından durdurulan testler ay sonunda tekrar başlamıştı.
YAYANIN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETTİLER
Uber yetkilileri kazanın ardından polisle işbirliği içinde olduklarını ve yaşamını yitiren yayanın ailesine başsağlığı dileklerini ilettiklerini açıkladı. Daha önce de bir Tesla şoförü aracı otonom moddayken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmiş ancak şoförün bazı güvenlik uyarılarını ihlal ettiği ortaya çıkmıştı.
TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!
120 Rus askeri hayatını kaybetti
Teröristlerin saldırısına jet yanıt! Hepsi öldürüldü
Türkiye'den flaş Menbiç açıklaması: ABD ile anlaşmaya vardık
ABD'den Türkiye'ye Afrin çağrısı
Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!
Apple'ı kızdıran cihaz!
Okuyucu Yorumları 2 yorum