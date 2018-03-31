Uber-Taksi Gerilimi Sürüyor

İstanbul yolları taksi şoförleri ile Türkiye piyasasında genişleyen Uber’in sürücüleri arasında tatsız bir çekişmeye sahne oluyor. Yolcuların çektiği ve sosyal medyada paylaştığı videolarda, taksicilerin Uber araçlarına saldırdığı görülüyor. İstanbul’daki Uber araçları, genelde siyah ya da beyaz minivan olduğu için hemen anlaşılabiliyor. Mehmet, 22 yaşında bir Uber sürücüsü. Soyadını vermiyor. “Sözlü şiddete maruz kalıyoruz, araçlarımıza tekme atıyorlar, saldırıyorlar, yolumuzu engelliyorlar” diyen Mehmet kısa süre önce Ortaköy’de üç taksinin yolunu kestiğini anlatıyor. Mehmet, bazı meslektaşlarının daha büyük tehditler aldığını, özellikle geceleri silahların çekildiğini, sopaların ortaya çıktığını söylüyor. Türk basınında çıkan haberlere göre de bazı taksiciler müşteriymiş gibi, ıssız semtlere Uber çağırarak, sürücülerine saldırıyor. Taksicilerin dernekleri ise şiddet suçlamalarını reddediyor. Türkiye’de taksi işletmeciliği büyük bir yatırım. Taksi plakalarının fiyatı 385 bin dolar civarında. Şoförler bunun için tüm birikimlerini kullanıyor ya da borca giriyor. İstanbul’daki 18 bin taksi plakasının çoğunu varlıklı yatırımcılar satın alıyor ve kiralıyor. Şoförler bir taksi kiralamak için ayda 2 bin doları gözden çıkarmak durumunda. Yüksek benzin fiyatları yüzünden zaten hayat pahalılığından şikayetçi olan taksiciler, Uber’in piyasaya girmesiyle daha da rahatsız.

17 yıllık taksi şoförü Mehmet Aktaş, şiddete karşı olduklarını söylese de Uber’in kendilerini güç kullanmaya ittiğini iddia ediyor. Sabahın dördüne kadar çalıştıklarını ve çok az kazandıklarını söyleyen Aktaş, “Niye azıcık kazancımı da Uber sürücüsü ile paylaşayım. Gelirimiz yüzde 30-25 düştü. Harcamalarımız arttı. Her gün bir öncekinden kötü. Ülkemizde ekonomik durum son derece kötü” diyor. Ancak saldırılar, Uber’e olan desteği de arttırmış. Sosyal medyada da Uber’e destek daha fazla. ‘Taksikullanmıyorum’, ‘Uberedokunma’ etiketleri revaçta. 26 yaşındaki tasarımcı Mehmet de bazen daha pahalıya gelse de, havaalanına ya da uzun mesafeye gidecekse Uber’i tercih edenlerden. Bunun nedenini araçların daha geniş, güvenilir ve dakik olmasıyla açıklıyor. Öğrenci olan Nilüfer de, bir sisteme ve uygulamaya bağlı olduğu için Uber’i daha güvenilir buluyor.

Ancak birçok ülkenin aksine Türkiye’de Uber, normal taksiden daha pahalı. Zira eski araçlar yerine daha modern ve yeni minivanlarla hizmet veriyorlar.