Uber-Taksi Gerilimi Sürüyor

İstanbul yolları taksi şoförleri ile Türkiye piyasasında genişleyen Uber’in sürücüleri arasında tatsız bir çekişmeye sahne oluyor. Yolcuların çektiği ve sosyal medyada paylaştığı videolarda, taksicilerin Uber araçlarına saldırdığı görülüyor.
İstanbul’daki Uber araçları, genelde siyah ya da beyaz minivan olduğu için hemen anlaşılabiliyor. Mehmet, 22 yaşında bir Uber sürücüsü. Soyadını vermiyor. “Sözlü şiddete maruz kalıyoruz, araçlarımıza tekme atıyorlar, saldırıyorlar, yolumuzu engelliyorlar” diyen Mehmet kısa süre önce Ortaköy’de üç taksinin yolunu kestiğini anlatıyor.
Mehmet, bazı meslektaşlarının daha büyük tehditler aldığını, özellikle geceleri silahların çekildiğini, sopaların ortaya çıktığını söylüyor.
Türk basınında çıkan haberlere göre de bazı taksiciler müşteriymiş gibi, ıssız semtlere Uber çağırarak, sürücülerine saldırıyor. Taksicilerin dernekleri ise şiddet suçlamalarını reddediyor.
Türkiye’de taksi işletmeciliği büyük bir yatırım. Taksi plakalarının fiyatı 385 bin dolar civarında. Şoförler bunun için tüm birikimlerini kullanıyor ya da borca giriyor. İstanbul’daki 18 bin taksi plakasının çoğunu varlıklı yatırımcılar satın alıyor ve kiralıyor. Şoförler bir taksi kiralamak için ayda 2 bin doları gözden çıkarmak durumunda. Yüksek benzin fiyatları yüzünden zaten hayat pahalılığından şikayetçi olan taksiciler, Uber’in piyasaya girmesiyle daha da rahatsız.
17 yıllık taksi şoförü Mehmet Aktaş, şiddete karşı olduklarını söylese de Uber’in kendilerini güç kullanmaya ittiğini iddia ediyor. Sabahın dördüne kadar çalıştıklarını ve çok az kazandıklarını söyleyen Aktaş, “Niye azıcık kazancımı da Uber sürücüsü ile paylaşayım. Gelirimiz yüzde 30-25 düştü. Harcamalarımız arttı. Her gün bir öncekinden kötü. Ülkemizde ekonomik durum son derece kötü” diyor.
Ancak saldırılar, Uber’e olan desteği de arttırmış. Sosyal medyada da Uber’e destek daha fazla. ‘Taksikullanmıyorum’, ‘Uberedokunma’ etiketleri revaçta.
26 yaşındaki tasarımcı Mehmet de bazen daha pahalıya gelse de, havaalanına ya da uzun mesafeye gidecekse Uber’i tercih edenlerden. Bunun nedenini araçların daha geniş, güvenilir ve dakik olmasıyla açıklıyor.
Öğrenci olan Nilüfer de, bir sisteme ve uygulamaya bağlı olduğu için Uber’i daha güvenilir buluyor.
Ancak birçok ülkenin aksine Türkiye’de Uber, normal taksiden daha pahalı. Zira eski araçlar yerine daha modern ve yeni minivanlarla hizmet veriyorlar.
Uber’in ücretinin önceden belli olması ve karttan kesilmesi de İstanbul müşterisine hitap ediyor. Birçok İstanbullu, taksicilerin fazla ücret almasından şikayetçi. Havaalanına gitmek isteyen turistleri saatlerce şehirde dolaştırıp, yüzlerce dolar alan, uçuşları kaçıran taksiciler sık sık haberlerde yer alıyor.
Taksiciler ise haksız rekabet olduğunu savunuyor. Mart ayı başında İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Uber’i taksi hizmeti izni olmadığı gerekçesiyle dava etti. 18 bin ruhsatlı aracı ve 50 bin şoförü temsil eden gruptan yüzlerce taksici, davaya destek içi Adliye Sarayı’na gitti. “Hırsız Uber”, “Uber’i ezeceğiz” sloganları attı.
Adliye Sarayı Önünde açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun "Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz. Eğer meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa eğer adalet farklı bir karar verirse taksici esnafının sabrı taşar taksici esnafı ekmeği için, emeği için her şeyi yapar" şeklinde tehditkar sözleri de tepki topladı.
Uzmanlar ise taksicilerin güçlü bir patronu olduğunu, o patronun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğuna dikkat çekiyor. Şoförler genelde Erdoğan’ın en sadık destekçisi ve Cumhurbaşkanı da her zaman onların savunucusu olduğunu söylüyor.
Taksiciler bu nedenle Uber’e karşı Erdoğan’dan destek bekliyor.
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