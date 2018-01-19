Uber'in olaylı kurucularından Travis Kalanick resmen milyarder oluyor

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Uber'in kurucularından Travis Kalanick, akıllı telefonlar üzerinden ulaştırma hizmeti veren şirketinin büyük hissesinin satılması üzerine resmen milyarder oluyor.

Japonya merkezli telekomünikasyon şirketi Softbank, halihazırda elinde bulunan hisselere ek olarak Uber'in diğer yatırımcılarından da pay almasıyla şirketin en büyük hissedarı konumuna geliyor.

Softbank'ın liderliğini yaptığı konsorsiyum, şirketten hem 8 milyar dolarlık hisse satın alacak hem de şirkete 1,25 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Böylece Uber'in piyasa değerinin 48 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Şirkete yöneltilen cinsiyetçilik suçlamaları ve açılan onca davanın üzerine CEO'luktan istifa eden Kalanick'in ise 1,4 milyar dolar değerinde hissesini satacağı konuşuluyor.

Böylece skandalların ortasında şirket yönetiminden ayrılmak zorunda kalan Kalanick, sadece kağıt üzerinde değil, anlaşmanın gerçekleşmesiyle resmen milyarder olacak.

Uber, 2017 yılını açılan çok sayıda dava ve hükümetlerin düzenleme ile vergi alanında uyguladığı baskılar yüzünden zor bir şekilde atlatmıştı.