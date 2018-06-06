HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Üç Avrupa Ülkesinden ABD’ye ‘İran’ Mektubu

06.06.2018 17:30 | Son Güncelleme

İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD yönetimine, uluslararası nükleer anlaşmadan çekildikten sonra İran’a getireceği herhangi bir yaptırımdan Avrupalı şirketleri muaf tutması için ortak çağrıda bulundu

Üç Avrupa Ülkesinden ABD’ye ‘İran’ Mektubu

İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD yönetimine, uluslararası nükleer anlaşmadan çekildikten sonra İran’a getireceği herhangi bir yaptırımdan Avrupalı şirketleri muaf tutması için ortak çağrıda bulundu.

Üç Avrupa ülkesinin bakanları ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya yolladıkları mektupta, Başkan Donald Trump’ın İran anlaşmasından son dakikada çekilme kararından derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Anlaşmayı İran’a karşı yeteri kadar sert olmadığı gerekçesiyle eleştiren Trump, Tahran’la iş yapan her şirkete yaptırımlar getirileceğini söylemişti.

Bu üç ülke, 2015 tarihli anlaşmanın imzacıları arasındaydı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ve Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz kaleme aldıkları mektupta, “yakın müttefikler olarak ABD’nin ikincil yaptırımlarının sınır ötesi etkilerinin Avrupa Birliği kurumları ve bireylerine uygulanmayacağını, ABD’nin bizim siyasi kararımıza ve AB hukuki bölgesi içerisindeki ekonomik operatörlerin iyi niyetine saygı göstereceğini beklediklerini” kaydetti.

Bakanlar, ABD’nin İran’la iş yapan AB şirketlere muafiyet tanımasını istediklerini, ayrıca İran’ın uluslararası para transferleri için SWIFT sisteminden koparılmaması gerektiğini belirttiler.

Mektupta, nükleer anlaşmanın İran’ı nükleer güç olmaktan önlemek için “en iyi araç” olma özelliğini sürdürdüğü görüşünü yineleyen üç bakan, “Bu zamanda başka bir alternatif yok gibi görünüyor” ifadesini kullandı.

PARTNERDiyeti bozduDiyeti bozdu
Almanya'daki Türk seçmenler için çağrıAlmanya'daki Türk seçmenler için çağrı
Hollanda Başbakanı Rutte kendi döktüğü kahveyi kendi temizledi Hollanda Başbakanı Rutte kendi döktüğü kahveyi kendi temizledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hollanda Başbakanı Rutte kendi döktüğü kahveyi kendi temizledi

Hollanda Başbakanı Rutte kendi döktüğü kahveyi kendi temizledi

Son Dakika! Terör örgütünden flaş Menbiç açıklaması

Son Dakika! Terör örgütünden flaş Menbiç açıklaması

15 aylık bebek yatağından kaçtı, yöntemi dudak ısırttı

15 aylık bebek yatağından kaçtı, yöntemi dudak ısırttı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Trump'la görüşmeleri yorumladı: Sosis gibi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Trump'la görüşmeleri yorumladı: Sosis gibi

MHP'nin reklam filmine Yunanistan'dan Kıbrıs tepkisi

MHP'nin reklam filmine Yunanistan'dan Kıbrıs tepkisi

Yunan polisinden darbecilere 'özel' koruma

Yunan polisinden darbecilere 'özel' koruma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.