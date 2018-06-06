Üç Avrupa Ülkesinden ABD’ye ‘İran’ Mektubu

İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD yönetimine, uluslararası nükleer anlaşmadan çekildikten sonra İran’a getireceği herhangi bir yaptırımdan Avrupalı şirketleri muaf tutması için ortak çağrıda bulundu.

Üç Avrupa ülkesinin bakanları ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya yolladıkları mektupta, Başkan Donald Trump’ın İran anlaşmasından son dakikada çekilme kararından derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Anlaşmayı İran’a karşı yeteri kadar sert olmadığı gerekçesiyle eleştiren Trump, Tahran’la iş yapan her şirkete yaptırımlar getirileceğini söylemişti.

Bu üç ülke, 2015 tarihli anlaşmanın imzacıları arasındaydı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ve Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz kaleme aldıkları mektupta, “yakın müttefikler olarak ABD’nin ikincil yaptırımlarının sınır ötesi etkilerinin Avrupa Birliği kurumları ve bireylerine uygulanmayacağını, ABD’nin bizim siyasi kararımıza ve AB hukuki bölgesi içerisindeki ekonomik operatörlerin iyi niyetine saygı göstereceğini beklediklerini” kaydetti.

Bakanlar, ABD’nin İran’la iş yapan AB şirketlere muafiyet tanımasını istediklerini, ayrıca İran’ın uluslararası para transferleri için SWIFT sisteminden koparılmaması gerektiğini belirttiler.

Mektupta, nükleer anlaşmanın İran’ı nükleer güç olmaktan önlemek için “en iyi araç” olma özelliğini sürdürdüğü görüşünü yineleyen üç bakan, “Bu zamanda başka bir alternatif yok gibi görünüyor” ifadesini kullandı.

