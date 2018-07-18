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Üç evladının kurbanı oldu! Satanist kardeşler kan döktü!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.07.2018 14:04 | Son Güncelleme

Peru’da annelerinin gözlerini oyan ve bağırsaklarını deşen 3 satanist kardeş, dünya kamuoyunu şoke etti.

Üç evladının kurbanı oldu! Satanist kardeşler kan döktü!

75 yaşındaki Teodora Quispe Ccayllahua, Cumartesi gecesi Peru’nun kuzeyindeki Andabamba isimli dağ köyünde üç çocuğu tarafından vahşice öldürüldü.

Polis, gözleri oyulmuş ve bağırsakları deşilmiş halde bulunan kadının, satanist ayinle öldürüldüğünü duyurdu.

38 yaşındaki Aurelia Quispe, 41 yaşındaki Percy Quispe ve 46 yaşındaki Marcelina Suane, annelerinin bedeninin parçalarını göle atarak kanında yıkanmakla da suçlanıyor.

Aurelia Quispe’nin, “Öldürme emrini karanlıklar efendisinden aldım” dediği de açıklandı.

Üç kardeşin, suçlu bulunmaları halinde müebbet hapisle cezalandırılmaları bekleniyor.

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