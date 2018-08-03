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Üç kız kardeş tacizci babalarını öldürdü

DÜNYA HABERLERİ  | 03.08.2018 10:50 | Son Güncelleme

Rusya’da babaları tarafından cinsel istismara uğrayan 3 kız kardeş babalarını defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Üç kız kardeş tacizci babalarını öldürdü

Moskova’da yaşanan olayda 57 yaşındaki bir kişinin yol kenarında bir evde cesedinin bulunması üzerine soruşturma başlatan polis 3 kız kardeşi sorguya aldı.

Kristina, Maria ve Angelina Khachaturyan isimli 17,18 ve 19 yaşlarındaki 3 kız kardeş sorguda babalarını defalarca bıçaklayarak öldürdüklerini itiraf etti. Kızların babaları tarafından defalarca cinsel istismara uğradığı, bu nedenle babalarını öldürdükleri iddia edildi.

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SOKAĞA ÇIKMALARINA İZİN VERMİYORDU

Cinayetten sonra komşuları babaları Mikhail Khachaturyan'ın 3 kız kardeşin sadece okula ve market alışverişine gitmelerine izin verdiğini iddia etti. Komşular ayrıca ölen babanın silahlı ve saldırgan biri olduğunu bu nedenle çevrede yaşayanların kendisinden korktuğunu söyledi. 17-18 ve 19 yaşlarındaki kız kardeşler mahkemece 28 Eylül tarihine kadar tutuklandı. Kızlar hakkında kesin karar 28 Eylül'de verilecek.

Tutuklanan kız kardeşlerin serbest bırakılması için Rusya’daki kadın örgütleri başta olmak üzere birçok kesimden kişi ve kurum kampanyalara başladı.

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Rusya cinayet Kızkardeş taciz Moskova khachaturyan

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