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Üç kızını taciz eden sanığa mahkeme salonunda saldırdı

DÜNYA HABERLERİ | 03.02.2018 00:20 | Son Güncelleme

Cinsel tacizle suçlanan ABD olimpik jimnastik takımının eski doktoru Larry Nassar, duruşmada kurbanlarından birinin babasının saldırısına uğradı.

ABD olimpik jimnastik takımının eski doktoru Larry Nassar’ın cinsel tacizde bulunduğu 265 sporcu arasında 3 kızı bulunan Randall Margraves, duruşma sırasında sanığa saldırdı. Araya giren görevliler babayı durdurmakta zorlanırken; Margraves’in 'mahkemeye itaatsizlik’ten cezalandırılmayacağı kaydedildi.

"BENİ ONUNLA 5 DAKİKA YALNIZ BIRAKIN"

İki kızının duruşmada ifade vermesinin ardından baba Margraves hâkimden ‘Nassar’la sadece 5 dakikalığına aynı odaya kapatılmayı’ talep etti.

Hâkimin bunu yapamayacağını söylemesi üzerine “1 dakikalığına” Nasser’le yalnız kalmak istediğini belirten Margraves, bunun da kabul edilmemesinin üzerine bir anda sanık Larry Nascar'a saldırdı.

Margraves, araya giren görevliler tarafından engellenirken; Nassar da salondan çıkarıldı. Savcı Yardımcısı Angela Povilatis, ailelerden ‘yumruklarını değil kelimelerini’ kullanmalarını istedi.

175 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Nassar'ın Michigan eyaletinin Charlotte kentinde yargılandığı davanın yargıcı Janice Cunningham, ABD olimpik jimnastik takımının eski doktorunun geçmişte cinsel tacizde bulunduğu bilinen kadın sporcuların sayısının 265'e çıktığını açıklamıştı.

ABD cimnastiğinde taciz skandalı

54 yaşındaki Nassar daha önce 160'a yakın sporcunun aleyhine ifade verdiği davada suçlu bulunmuştu. Daha önce suçunu itiraf eden Nassar 175 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu da ABD yasaları gereği en az 40 yıl hapis yatacağı anlamına geliyor.

150'den fazla kadına taciz iddiasıyla doktora ceza yağdı!
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Zavallı baba... dinimiz ırkımız farklı olabilir ama Allah kimseye yaşatmasın bu durumu kız çocuğu olan anlar gayet iyi anlıyorum seni...
Tecavuz un yasi irki cinsiyeti dini farkli olamaz. Amaki yasa boyle olmali 10 yasindaki cocuga tecavuz eden sahiz 6 ay yatip cikti.. suclu sucunu cekmeli.
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