Üç ülkeden flaş Rusya kararı!

Lüksemburg’un ajan krizi nedeniyle Rusya’daki büyükelçilerini geri çağırmasının ardından Slovakya, Malta ve Portekiz de Rusya’daki büyükelçilerini geri çağırdığını duyurdu.

Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Layçak yaptığı açıklamada, 20 yıldan beri ilk kez Rusya Büyükelçisini geri çağırdıklarını söyledi.

Maltalı yetkililer sosyal medyada yaptıkları açıklamalarda, ajan krizinde İngiltere’yi desteklediklerini ve bu sebeple büyükelçilerini geri çağırdıklarını belirtti. Portekiz Dışişleri Bakanlığı ise yayınladığı açıklamada büyükelçilerini ajan krizi sebebi ile geri çağırdıklarını ifade etti.

(İHA)