Üç Ülkeden Rusya’ya Resmi Suçlama

Hollanda ve Avustralya’nın, 2014’te Malezya Havayollarına ait uçağın düşürülmesinden resmi olarak Rusya’yı sorumlu tutmasının ardından bir açıklama da Amerika Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Sözcü Heather Nauert imzasını taşıyan yazılı açıklamada, “Rusya’nın dezenformasyon kampanyasını sona erdirerek MH-17 sefer sayılı uçağın düşürülmesindeki rolünü kabul etmesinin zamanı geldi” denildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ise bu açıklama sonrasında Hollanda Dışişleri bakanıyla telefonda görüştü. Rus Bakan Lavrov, Hollanda’nın uçağın düşürülmesinde Rusya’nın müdahalesi olduğuna dair yeterli kanıt sunmadığını savundu.

Hollanda, çoğunluğu kendi vatandaşlarının bulunduğu Amsterdam-Kuala Lumpur seferi yapan uçağın Rusya’dan gönderilen bir füzeyle düşürüldüğü iddiasını bugün resmen açıkladı. Cuma günü Hollanda hükümetinden yapılan açıklamada, davanın uluslararası mahkemeye götürüleceği de bildirildi.

Açıklamada, ortak soruşturma ekibinin elde ettiği bilgilerin, MH17'nin düşmesine neden olan BUK füzesinin Rusya’nın Kursk yakınlarındaki 53. Uçaksavar tugayı tarafından bölgeye konuşlandırıldığı vurgulandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya bölgedeki şiddete son vererek Hollanda ve Avustralya’nın meşru çağrılarına yanıt verme çağrısı yaptı.

Cuma günü Lahey’de konuşan Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesinden Rusya ordusunun sorumlu olduğuyla ilgili hiçbir şüpheye yer kalmadığını söyledi.

Hollandalı bakan, atılacak bir sonraki adımın davanın uluslararası mahkemeye taşınması olacağını söyledi. Avustralya ve Hollanda, Rusya’yı MH17’nin düşürülmesinin yolaçtığı derin acıya çözüm bulmayı amaçlayan görüşmelere katılmaya çağırdı.

Rusya, Hollanda’yı yeterli kanıt sunmamakla suçluyor ve uçağın düşmesine neden olan füzenin büyük ihtimalle Ukrayna tarafından atıldığını savunuyor.

2014 yılında, Amsterdam’dan Kuala Lumpur’a uçarken, Rusya yanlısı isyan güçlerinin kontrolündeki bölgede düşürülen uçakta, 193 Hollanda, 28 Avustralya vatandaşı bulunuyordu.

