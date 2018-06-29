Üç yaşındaki çocuk çamaşır makinesinde boğularak öldü

Polonya'nın Slupsk kentinde 18 Haziran'da meyadana gelen meydana gelen olayda küçük Marcel beş yaşındaki ablasıyla saklambaç oynamaya karar verdi. Çocukların ebeveynleri bu sırada koltukta uyuyakalmışlardı.
Marcel kapağı açık çamaşır makinasının içine girdi ve kendini içeriden kilitledi.
Aile uyanınca Marcel'i evde aramaya başladı. Ancak çocuğu evde bulamadılar.
İsmi açıklanmayan baba, çocuğu çamaşır makinasının içinde buldu ve panik içinde ambulans çağırdı.
Durumu kritik halde olan küçük Marcel ahastane kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen altı saat sonra hayatını kaybetti.
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