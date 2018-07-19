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Uçağın düşme anını saniye saniye kaydetti

DÜNYA HABERLERİ  | 19.07.2018 19:48 | Son Güncelleme

10 Temmuz'da Martin's Air Charter Havayolları'na ait uçak Pretoria kenti yakınlarında yere çakılmıştı. Uçak kazasından dehşete düşüren bir video ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen kazanın daha önce hiç görülmemiş bir videosu ortaya çıktı. Sol motoru arıza yapan ve yanmaya başlayan uçak yere çakılmaya başlarken, yine uçağın sol kısmında yer alan bir yolcu bu anları kameraya kaydetti.

DÜŞENE KADAR KAYDETMEYE DEVAM ETTİ

Wonderboom Havaalanı'ndan kalkışa geçtikten kısa bir süre sonra arıza yapan uçak, hızla yere doğu çakılmaya başladı. Kazayı anbean kaydeden yolcunun kamerası, bir süre sonra tamamen karardı ve düşüş anından sonrasını çekmeye başladı. Kazada 20 kişi yaralanırken, 2 kişi de hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Martin's Air Charter Havayolları uçak kazası Pretoria Güney Afrika

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