Uçağın düşme anını saniye saniye kaydetti

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen kazanın daha önce hiç görülmemiş bir videosu ortaya çıktı. Sol motoru arıza yapan ve yanmaya başlayan uçak yere çakılmaya başlarken, yine uçağın sol kısmında yer alan bir yolcu bu anları kameraya kaydetti.
Wonderboom Havaalanı'ndan kalkışa geçtikten kısa bir süre sonra arıza yapan uçak, hızla yere doğu çakılmaya başladı. Kazayı anbean kaydeden yolcunun kamerası, bir süre sonra tamamen karardı ve düşüş anından sonrasını çekmeye başladı. Kazada 20 kişi yaralanırken, 2 kişi de hayatını kaybetti.
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