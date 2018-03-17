Uçak evin üzerine düştü: Çok sayıda ölü var

Filipinler’in başkenti Manila’da küçük bir uçak düştü. Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Eric Apolonio, Lite Air Express’e ait Piper 23 Apache tipi tek motorlu uçağın yerleşim yerine düştüğünü kaydederek, 5’i yerleşim bölgesinde olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
80 YAŞINDAKİ KADININ EVİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Polis sözcüsü John Bulalacao ise, uçağın 80 yaşındaki bir kadının evinin üzerine düştüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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