HABER

Uçak evin üzerine düştü: Çok sayıda ölü var

DÜNYA HABERLERİ  | 17.03.2018 16:38 | Son Güncelleme

Filipinler’de tek motorlu uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Uçak evin üzerine düştü: Çok sayıda ölü var

Filipinler’in başkenti Manila’da küçük bir uçak düştü. Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Eric Apolonio, Lite Air Express’e ait Piper 23 Apache tipi tek motorlu uçağın yerleşim yerine düştüğünü kaydederek, 5’i yerleşim bölgesinde olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

80 YAŞINDAKİ KADININ EVİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Polis sözcüsü John Bulalacao ise, uçağın 80 yaşındaki bir kadının evinin üzerine düştüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndüBeyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndü
Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!
ABD'den flaş Menbiç açıklamasıABD'den flaş Menbiç açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uçak Kaza Filipinler Manila

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
5 köy daha temizlendi!

5 köy daha temizlendi!

Dünyayı şok eden açıklama! '5 milyon insan...'

Dünyayı şok eden açıklama! '5 milyon insan...'

Ünlü hacker Adrian Lamo ölü bulundu

Ünlü hacker Adrian Lamo ölü bulundu

Son dakika! Rusya 23 İngiliz diplomatı sınır dışı ediliyor

Son dakika! Rusya 23 İngiliz diplomatı sınır dışı ediliyor

Ahmedinejad İranlı Komutan'dan yardım istedi

Ahmedinejad İranlı Komutan'dan yardım istedi

Reza Zarrab cinsel taciz iddialarına yanıt verdi

Reza Zarrab cinsel taciz iddialarına yanıt verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.