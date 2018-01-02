Uçak kazasından ölme ihtimali 16 milyonda bir

Araştırmacılara göre, uçak kazasından ölüm ihtimali 16 milyonda 1'e düştü.Havacılık sektöründe yapılan iki araştırmanın sonuçları, 2017'nin, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1946'dan bu yana ticari uçuşlar bakımından en güvenli yıl olduğunu ortaya koydu.

Hollanda merkezli danışmanlık şirketi To70 ve Havacılık Güvenlik Ağı'nın (ASN) yayımladıkları raporlara göre, tarihte en fazla uçuşun gerçekleştiği yıl olan 2017'de hiçbir yolcu uçağı ölümcül kaza yaşamadı.

ANS, en az 14 yolcu taşıma lisansı olan küçük uçakların ise 2017'de beş ölümcül kaza geçirdiğini belirtti. Ayrıca beş de kargo uçağı seferinde ölümler yaşandı. Bu kazalar sonucunda, uçaklardaki 44 kişi hayatını kaybetti. Geçen seneki ANS raporu, 16 kazada 303 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

To70 araştırmacılarından Adrian Young, bir kişinin uçak kazasında ölme ihtimalinin şu an 16 milyonda 1 olduğunu belirtti. Bu oran, uçakların en güvenli ulaşım aracı olduğunu da ortaya koydu.

Rapor, ABD Başkanı Donald Trump'ın da gündemindeydi. Trump, Twitter'da paylaştığı mesajında göreve geldiği günden bu yana sivil havacılık konusunda katı olduğuna dikkat çekti. Trump, "İyi haber. 2017'de sıfır ölüm gerçekleştiği bildirildi. Kayıtlara geçen en iyi ve en güvenli yıl" yazdı.