Uçakta dehşet anları! Bir anda parçalandı…

United Airlines Havayolları'na ait uçağın motorunun inişten yaklaşık 36 dakika önce arıza yaşamaya başladığı ifade edildi.

Google'da mühendis olarak çalışan Erik Haddad olayın görüntülerini sosyal medyada yayınladı.

Uçağın Honolulu'ya inmesinin ardından kurtarma ekipleri uçağa müdahale etti.

United Airlines Havayolları, "Pilotlarımız uçağın sağlıklı bir şekilde iniş yapması için gerekli bütün güvenlik protokollerini yerine getirdi" açıklamasında bulundu.