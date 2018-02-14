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Uçakta dehşet anları! Bir anda parçalandı…

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2018 11:10 | Son Güncelleme

ABD’nin San Francisco kentinden Hawaii'nin Honolulu kentine giden United Airlines havayollarına bağlı bir uçağın motoru yolcuların gözü önünde parçalanmaya başladı. Yolcuların tanık olduğu bu olay büyük panik yarattı.

United Airlines Havayolları'na ait uçağın motorunun inişten yaklaşık 36 dakika önce arıza yaşamaya başladığı ifade edildi.

Google'da mühendis olarak çalışan Erik Haddad olayın görüntülerini sosyal medyada yayınladı.

Uçağın Honolulu'ya inmesinin ardından kurtarma ekipleri uçağa müdahale etti.

United Airlines Havayolları, "Pilotlarımız uçağın sağlıklı bir şekilde iniş yapması için gerekli bütün güvenlik protokollerini yerine getirdi" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Hawaii Honolulu uçak San Francisco

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