Uçakta hareketli anlar

Karayipler'deki Virgin Adaları'ndan ABD Miami'ye doğru havalanan bir uçakta, büyük bir kavga çıktı.

Sarhoş olan yolcu Jason Felix, American Havayolları'nın 1293 sayılı uçağı havadayken kavga çıkardı.

Bill Bolduc adlı yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde Felix bir diğer yolcuya üst üste yumruk attı. Kabin görevlileri ve yolcuların güçlükle ayırdığı kavga, uçağı birbirine kattı.

Kavga, sarhoş yolcunun kabin ekibinden bir bira daha istemesi ve talebin reddedilmesi üzerine başladı.

Kabin görevlisinin "Lütfen yerinize oturun, Size bira getiremem, bir saat içinde ineceğiz" dediği video kaydında duyuluyor.

Uçak Miami'ye indiğinde ise Felix'i FBI ajanları bekliyordu. Gözaltına alınan sarhoş yolcu, mahkemeye çıkarılacak.

