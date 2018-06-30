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Uçakta herkesi şaşkına çeviren kavga!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

Uçakta akılalmaz olay... Fransa’dan İspanya’ya giden uçaktaki bir yolcu, uçuş görevlilerinden birine kafa attı. Bu hareket sonrasında kavga çıktı, sorunlu yolcu güçlükle etkisiz hale getirildi

Cuma akşamı Fransa’nın başkenti Paris’teki Charles de Gaulle havalimanından İspanya’nın Mallorca kentine gitmesi planlanan uçakta, bir grup erkek uygunsuz davranışlar sergiledi.

UÇUŞ ERTELENDİ

Güvenlik görevlilerinin çağrılması üzerine, bu gruptaki erkeklerden biri tepki gösterdi. Erkek uçuş görevlilerinden birine kafa atan adam, herkesi şoke etti.

Bu olaydan sonra saldırgan adam zaptedilse de, uçuş ertesi sabaha ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
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