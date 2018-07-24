Uçakta 'idrar' krizi! Kimseye aldırmadan külodunu sıyırdı ve...

Bunun üzerine tuvalete girmek isteyen kadın, isteğini gerçekleştiremeyince, uçağın ortasında tuvaletini yaptı.
Görüntüleri çekilen kadının, diğer yandan da cep telefonuyla görüşme yaptığı görüldü.
Olayı dünyaya duyuran İngiliz basını, kadının gözaltına alınıp alınmadığıyla ilgili bir bilgi vermedi.
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