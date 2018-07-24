HABER

Uçakta 'idrar' krizi! Kimseye aldırmadan külodunu sıyırdı ve...

DÜNYA HABERLERİ  | 24.07.2018 11:57 | Son Güncelleme

Londra’dan Varşova’ya gitmek için havalanmayı bekleyen Wizz Air uçağı yakıt doldururken, yolculara tuvalete gidemeyecekleri söylendi.

Uçakta 'idrar' krizi! Kimseye aldırmadan külodunu sıyırdı ve...

Bunun üzerine tuvalete girmek isteyen kadın, isteğini gerçekleştiremeyince, uçağın ortasında tuvaletini yaptı.

Görüntüleri çekilen kadının, diğer yandan da cep telefonuyla görüşme yaptığı görüldü.

00C68B4A1000044C-5530813-image-a-9_1521713078972

Olayı dünyaya duyuran İngiliz basını, kadının gözaltına alınıp alınmadığıyla ilgili bir bilgi vermedi.

PARTNER'Estetik bir fotoğraf değil''Estetik bir fotoğraf değil'
Muhalefette değişim sancılarıMuhalefette değişim sancıları
Baraj çöktü: En az 100 kişi kayıpBaraj çöktü: En az 100 kişi kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Külot idrar uçak havalimanı wizz air Londra varşova

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Okuyucu Yorumları 10 yorum
ohaaaaaa medeniyet buysa kalsın almayalım
@sakaryali_2018 lan medeniyetle ne alakası var yolcuların ortasınamı sıçtı diyo bi köşeye gitmiş birgün seninde başına gelebilir aniden bir toplu ulaşım aracında sıkışabilirsin o zaman inmede tut bakam ne kadar tutacan :)) birilerini eleştirirken enpati yapmayı öğrenin artık az gelişin yahu fikirleriniz olsun at gözlüğüyle gezmeyin
iyi yapmış ha ha ha
HAYVANLAR BİLE KENARIYA YAPIYOR .
Buda birşeymi Ayasofyanın bahçesine sıçan işeyen turist gördü bu gözler..çok rahatlar..
:))) çok iyi ya, helal olsun , donunamı yapaydı yani de mi
allahtan türbanlı degill
Ne yapsın kadın en iyisini yapmış.
sadece ilgi çekmek için
Diğer Haberler
Baraj çöktü: En az 100 kişi kayıp

Baraj çöktü: En az 100 kişi kayıp

Son dakika... FEMEN'in kurucularından biri intihar etti

Son dakika... FEMEN'in kurucularından biri intihar etti

Bilgisayar oyunu oynayacağım diye en seksi sunucuyu terk etti

Bilgisayar oyunu oynayacağım diye en seksi sunucuyu terk etti

Kaza geliyorum demedi! Rüzgara kapılan plaj şemsiyesi kadının göğsüne saplandı!

Kaza geliyorum demedi! Rüzgara kapılan plaj şemsiyesi kadının göğsüne saplandı!

İran'dan ABD'ye yanıt: Dikkatli olun

İran'dan ABD'ye yanıt: Dikkatli olun

Türkiye'ye F-35 teslimatı: ABD Kongresi geçici durdurma üzerinde anlaştı

Türkiye'ye F-35 teslimatı: ABD Kongresi geçici durdurma üzerinde anlaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.