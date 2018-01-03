Uçakta panik anları! Yolcu bir anda kanada çıktı!

İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair'in Londra-Malaga uçağı ilginç anlara sahne oldu. İspanya'dan kalkmak üzere hazırlanan uçakta 50'li yaşlarında bir yolcu, bir anda acil çıkış kapısından fırlayarak kanada çıktı.

İsmi açıklanmayan adamın, 'astım hastası' olduğu için çıkmak istediği, uçaktan ayrılamayınca da böyle bir yola başvurduğu öne sürüldü.

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Uçağın kanadında oturan adam tüm çabalara rağmen kalkmayınca havaalanı güvenliği olaya müdahale etti.

Yolcuların ismi açıklanmayan adamı ikna etmeye çalıştığı ancak bunu başaramadıkları aktarıldı. El bagajıyla birlikte uçağın kanadına yönelen adamın bu anlarını kaydeden yolcular da gülmekten kendini alamadı.

Yolcunun 50li yaşlarda bir Polonya vatandaşı olduğu açıklandı.

İngiliz Daily Mail gazetesi uçakta bulunan yolcularla görüştü. Görgü tanıkları adamın bir anda, 'Ben kanada gidiyorum' diye bağırarak acil çıkışa yöneldiğini aktardı.

Görgü tanıkları adamın astım hastası olduğunu ve nefes almakta güçlük çektiğini de ifade etti.