Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Görüntülerde kadın, iç çamaşırını çıkarıp hemen kafasının üstündeki klimayı kullanarak kurutmaya devam ederken, yolcuları şoke ediyor.

Çevresindeki yolcuların hayrete düştüğü için kurutmanın yaklaşık 20 dakika devam ettiği ve kadının kendisini kayda alanları da görmezden gelip külodunu kurutmaya devam ettiği belirtildi.