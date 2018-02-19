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Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2018 22:33 | Son Güncelleme

Türkiye'den Rusya'ya giden uçakta bir kadın yolcu iç çamaşırını çıkartarak uçağın havalandırma sistemiyle kurutmaya çalışırken görüntülendi.

Görüntülerde kadın, iç çamaşırını çıkarıp hemen kafasının üstündeki klimayı kullanarak kurutmaya devam ederken, yolcuları şoke ediyor.

Çevresindeki yolcuların hayrete düştüğü için kurutmanın yaklaşık 20 dakika devam ettiği ve kadının kendisini kayda alanları da görmezden gelip külodunu kurutmaya devam ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
uçak Rusya Külot

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