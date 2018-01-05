Uçakta yanında uyuyan kadını taciz etti, inişte tutuklandı

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ocak (DHA) – Las Vegas – Detroit seferi yapmakta olan Spirit Airlines uçağında bir yolcu, yanındaki koltukta uyuyan kadını tacizden tutuklandı.
The Independent'taki habere göre, 34 yaşındaki Prabhu Ramamoorthy bir gece uçuşu sırasında yan koltuğunda oturmakta olan kadını uyurken taciz ettiği gerekçesiyle havalimanına inişte tutuklandı.
Habere göre, ABD'de geçici bir vize ile yaşamakta olan Hint vatandaşı Ramaamoorthy 3 Ocak'ta Las Vegas'tan kalkıp Detroit'e iniş yapan uçakta yanında oturmakta olan 22 yaşındaki kadını – kendi eşi de diğer yanında oturmaktayken – taciz etti.
Taciz kurbanı kadın güvenlik güçlerine, uyandığında pantalonu ve gömleğinin düğmelerinin açık olduğunu ve adamın ellerinin pantalonunun içinde olduğunu söyledi.
Federal Savcı Amanda Jawad, Ramamoorthy'nin kurban uyandığında tacize son verdiğini ve kadının uçuş görevlilerine olayı bildirdiğini ve resmi şikayette bulunduğunu aktardı. Uçuş görevlileri kadını uçağın arka kısmında tutarak kendisine yeni bir koltuk önerdi ve tacizle suçlanan Ramamoorthy Michigan'da havalimanına inişte tutuklandı.
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