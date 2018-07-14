Uçaktan iner inmez tutuklandılar!

Nawaz Sharif ve kızı, ailenin Londra'da satın aldığı dört konutun alımına bağlı yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandılar. Navaz Şerif ve kızı Meryem'in özel bir uçakla başkent İslamabad'a götürüldüğü belirtildi.
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