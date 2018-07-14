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Uçaktan iner inmez tutuklandılar!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.07.2018 07:31 | Son Güncelleme

Pakistan eski Başbakanı Nawaz Sharif ve kızı Maryam Sharif, ülkeye dönüşlerinde Lahore Havalimanı'nda tutuklandılar.

Uçaktan iner inmez tutuklandılar!

Nawaz Sharif ve kızı, ailenin Londra'da satın aldığı dört konutun alımına bağlı yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandılar. Navaz Şerif ve kızı Meryem'in özel bir uçakla başkent İslamabad'a götürüldüğü belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
Pakistan Nawaz Sharif Maryam Sharif

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