Uçan Otomobile Bir Adım Daha Yaklaşıldı

“’Jetgiller teknolojisine’ ulaştık mı?”

Uçan otomobil geliştirmeye çalışan Hollandalı şirketin CEO’su Robert Dingemanse bu soruyu çok sık duyduğunu söylüyor.

Dingemanse bu hayalini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı ve

PAL-V Liberty ismini verdiği pervaneli aracının ilk modelini Cenevre’deki otomobil fuarında görücüye çıkardı. Bu araç türüne otojiro deniliyor.

Dingamense, “Uçan araçlar filmlerde pek çok kez yer aldı, ama artık gelecek yıl herkes alabilecek’ diye konuştu.

PAL-V, dünyada geliştirilmeye çalışılan uçan otomobillerden sadece biri. Amerikalı Terrafugia şirketi “The Transition” isimli araçlarını geliştirmeye çalışıyor, Alman Lilium şirketi ise elektrikli ve dikey olarak iniş-kalkış yapabilen bir jet geliştiriyor.

Ancak, Eindhoven Teknik Üniversitesi’nden Carlo van de Weijer, uçan otomobillerin sadece belli bir kesime hitap edebileceğini düşünüyor.

Van de Weijer PAL-V aracıyla ilgili şunları dile getiriyor: “Ulaştırma ve taşıma endüstrisinin temel unsuru olmayacak. Pervaneyle otomobili birleştiren iyi bir araç. Şirket bir iki tane satarak başarılı olabilir.”