Uçan Otomobile Bir Adım Daha Yaklaşıldı

“’Jetgiller teknolojisine’ ulaştık mı?”
Uçan otomobil geliştirmeye çalışan Hollandalı şirketin CEO’su Robert Dingemanse bu soruyu çok sık duyduğunu söylüyor.
Dingemanse bu hayalini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı ve
PAL-V Liberty ismini verdiği pervaneli aracının ilk modelini Cenevre’deki otomobil fuarında görücüye çıkardı. Bu araç türüne otojiro deniliyor.
Dingamense, “Uçan araçlar filmlerde pek çok kez yer aldı, ama artık gelecek yıl herkes alabilecek’ diye konuştu.
PAL-V, dünyada geliştirilmeye çalışılan uçan otomobillerden sadece biri. Amerikalı Terrafugia şirketi “The Transition” isimli araçlarını geliştirmeye çalışıyor, Alman Lilium şirketi ise elektrikli ve dikey olarak iniş-kalkış yapabilen bir jet geliştiriyor.
Ancak, Eindhoven Teknik Üniversitesi’nden Carlo van de Weijer, uçan otomobillerin sadece belli bir kesime hitap edebileceğini düşünüyor.
Van de Weijer PAL-V aracıyla ilgili şunları dile getiriyor: “Ulaştırma ve taşıma endüstrisinin temel unsuru olmayacak. Pervaneyle otomobili birleştiren iyi bir araç. Şirket bir iki tane satarak başarılı olabilir.”
PAL-V’yi havada, aracın arkasına yerleştirilmiş, iki motorla çalışan bir pervane itiyor. Aracın çatısında bulunan pervane de denge sağlayarak uçuşu güvenli kılıyor.
Dingemanse, aracın çatısında bulunan pervanenin aslında bir paraşüt görevi gördüğünü belirtiyor.
PAL-V’nin üreticileri aracın karada saatte 170 km, havada saatte 180 km hıza çıkabileceğini ve bir depo kurşunsuz benzinle de 500 kilometre uçabileceğini ifade ediyor.
PAL-V’nin pervanelerinin açılması yaklaşık 10 dakika sürüyor.
PAL-V’nin fiyatı 500 bin Euro olarak belirlenmiş durumda. İlk aşamada sadece 90 adet üretilecek. Dingemanse, şimdiden aracı satın almak isteyenlerin sıraya girdiğini söylüyor.
Ancak kullanmak için, otojiro pilotu olmanız gerekiyor ve şirket bunun eğitimlerini de sunuyor.
Ancak ne yazık ki PAL-V dikey kalkış gücüne sahip değil ve kısa bir pist ya da alan gerekiyor. Yani trafikten hemen kaçayım demek henüz pek mümkün değil.
Aracın ilk üreteceği model hazır ve şirket Avrupa ve diğer ülkelerde kara ve havayollarından onay almaya çalışıyor.
Amerika Havacılık Dairesi de, yeni teknolojileri düzenleme ve uygulamalarına eklemek için devamlı çalıştıklarını belirtiyor.
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