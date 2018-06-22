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Uçan taksiler Almanya'da gerçek oluyor

22.06.2018 18:15 | Son Güncelleme

Uzun yıllar bir bilim-kurgu teması olagelen uçan taksiler, Almanya'da gerçek oluyor.

Alman hükümetinin yanı sıra Audi ve Airbus'ın da desteklediği proje, Ingolstadt'ta hayata geçiriliyor.Uçan taksiler, yıllar boyunca bilim-kurgu filmlerinde işlenen en popüler temalardan biri oldu. Şimdi bu hayal, otomobil üreticisi Audi ile uçak üreticisi Airbus'ın da yardımıyla Almanya'da gerçek oluyor.

Bavyera eyaletinin teknoloji merkezlerinden biri olarak kabul edilen Ingolstadt, ilk uçan taksi testine ev sahipliği yapacak.

Audi ve Airbus şirketlerinin temsilcileri, Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, Dijitalden Sorumlu Devlet Bakanı Dorothee Bär ve Ingolstadt Belediye Başkanı Christian Lösel, Çarşamba günü kentte uçan taksilerin geliştirilmesini öngören bir bildirge imzaladı.

Bakan Scheuer, hava taksilerinin uzun bir süre bir gelecek vizyonundan daha fazlası olduğunu söyledi. Scheuer, "Uçan taksiler, kent ve kentsel alanlarda tıbbi ulaştırma da dahil olmak üzere tamamiyle yeni olanaklar sağlıyor" dedi.

Audi ve Airbus, uçan taksi konseptlerine ilişkin sunumlarını Mart ayında Cenevre'deki otomobil fuarında gerçekleştirmiş bulunuyor. Proje "Pop.Up Next" adını taşıyor.

Ingolstadt kent yönetiminin "teknolojik açıdan açık" olduklarını ifade ettikleri sözkonusu projeyle ilgili nihai bir konsept ise henüz mevcut değil. Kentteki üniversiteler, araştırma merkezleri ve hastaneler ise projede yer alacaklarını teyit etmiş bulunuyor.

Gökyüzünde trafik

Diğer yandan Haziran ayının başlarında, Almanya'nın en büyük ikinci kenti olan Hamburg kent yönetiminden yetkililer, proje için ikinci test merkezi olmak için başvuruda bulunduklarını açıkladı. Kent yönetimi, hava araçları kullanımı ve diğer hava ulaştırma sistemlerinin kent ortamındaki uygulanabilirliğiyle ilgili araştırmalar yapmayı planlıyor. Airbus da inisiyatifte yer alan ortaklardan biri.

Almanya'nın dışında ise, Birleşik Arap Emirlikleri'nin turistik kenti Dubai'de uçan taksilerin gelecek ay göklere yükselmesi planlanıyor.

İsviçre'nin önemli kentlerinden Cenevre de bir havada ulaşım konsepti geliştiriyor.

Diğer yandan Yeni Zelanda'da da benzer bir proje test aşamasında bulunuyor ve araç paylaşım devi Uber de kendi uçan filosu üzerinde çalışıyor.

Ingolstadt projesi, gelecek hafta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek bir AB Akıllı Kentler İnisiyatifi toplantısında sunulacak.

DW/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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