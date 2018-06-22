Uçan taksiler Almanya'da gerçek oluyor

Alman hükümetinin yanı sıra Audi ve Airbus'ın da desteklediği proje, Ingolstadt'ta hayata geçiriliyor.Uçan taksiler, yıllar boyunca bilim-kurgu filmlerinde işlenen en popüler temalardan biri oldu. Şimdi bu hayal, otomobil üreticisi Audi ile uçak üreticisi Airbus'ın da yardımıyla Almanya'da gerçek oluyor.

Bavyera eyaletinin teknoloji merkezlerinden biri olarak kabul edilen Ingolstadt, ilk uçan taksi testine ev sahipliği yapacak.

Audi ve Airbus şirketlerinin temsilcileri, Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, Dijitalden Sorumlu Devlet Bakanı Dorothee Bär ve Ingolstadt Belediye Başkanı Christian Lösel, Çarşamba günü kentte uçan taksilerin geliştirilmesini öngören bir bildirge imzaladı.

Bakan Scheuer, hava taksilerinin uzun bir süre bir gelecek vizyonundan daha fazlası olduğunu söyledi. Scheuer, "Uçan taksiler, kent ve kentsel alanlarda tıbbi ulaştırma da dahil olmak üzere tamamiyle yeni olanaklar sağlıyor" dedi.

Audi ve Airbus, uçan taksi konseptlerine ilişkin sunumlarını Mart ayında Cenevre'deki otomobil fuarında gerçekleştirmiş bulunuyor. Proje "Pop.Up Next" adını taşıyor.