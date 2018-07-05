Ücretsiz Kanser Tedavisi Uygulamada Ne Gibi Değişiklikler İçeriyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bir açıklama yayınlayarak Resmi Gazete’de yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Uygulama Tebliği’ne (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerle kanser hastalarından artık hiçbir ücret alınmayacağını açıkladı.

Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklamada, “Kanser tedavisi, cerrahisi ve ilacına ilişkin yani kanser hastalığına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesini kaldırdık. Vatandaşlarımızdan, hiçbir şekilde ilave ücret almayacak, vatandaşlarımız ceplerinden hiçbir ücret ödemeyecek” ifadelerine yer verildi.

Sarıeroğlu: “SUT düzenlemesiyle 2,5 milyar TL kaynak artışı sağladık”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, düzenleme öncesi kanser cerrahisi için yılda 240 milyon TL ödeniyorken söz konusu düzenlemeyle bu ödemenin yılda yaklaşık 750 milyon TL ye çıkartıldığının altını çizerek toplam kaynak artışının 2,5 milyar TL olduğunu ifade etti.

Sarıeroğlu, “2008’den beri SUT’te çeşitli düzenlemeler yapılsa da bir yıla yakındır çok ayrıntılı ve teknik bir çalışma ile 7400 işlem kodu bulunan SUT’un 3550 işlem kodunda fiyat artışı yaptık.Yapılan değişikliklerle %14 ila %225 arasında fiyat artışı sağladık. Bu düzenlemeyle başta üniversitelerimiz olmak üzere kamu sağlık hizmeti sunucuları ile özel sağlık hizmeti sunucularının sunmuş olduğu hizmetlerin mali karşılığını alması ve finansal durumlarının iyileştirmesini sağlamış olduk. SUT düzenlemesi ile sağlık hizmet sunucularına her yıl için yaklaşık 2,5 Milyar TL kaynak artışı sağladık” dedi.