Ücretsiz Kanser Tedavisi Uygulamada Ne Gibi Değişiklikler İçeriyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bir açıklama yayınlayarak Resmi Gazete’de yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Uygulama Tebliği’ne (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerle kanser hastalarından artık hiçbir ücret alınmayacağını açıkladı.
Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklamada, “Kanser tedavisi, cerrahisi ve ilacına ilişkin yani kanser hastalığına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesini kaldırdık. Vatandaşlarımızdan, hiçbir şekilde ilave ücret almayacak, vatandaşlarımız ceplerinden hiçbir ücret ödemeyecek” ifadelerine yer verildi.
Sarıeroğlu: “SUT düzenlemesiyle 2,5 milyar TL kaynak artışı sağladık”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, düzenleme öncesi kanser cerrahisi için yılda 240 milyon TL ödeniyorken söz konusu düzenlemeyle bu ödemenin yılda yaklaşık 750 milyon TL ye çıkartıldığının altını çizerek toplam kaynak artışının 2,5 milyar TL olduğunu ifade etti.
Sarıeroğlu, “2008’den beri SUT’te çeşitli düzenlemeler yapılsa da bir yıla yakındır çok ayrıntılı ve teknik bir çalışma ile 7400 işlem kodu bulunan SUT’un 3550 işlem kodunda fiyat artışı yaptık.Yapılan değişikliklerle %14 ila %225 arasında fiyat artışı sağladık. Bu düzenlemeyle başta üniversitelerimiz olmak üzere kamu sağlık hizmeti sunucuları ile özel sağlık hizmeti sunucularının sunmuş olduğu hizmetlerin mali karşılığını alması ve finansal durumlarının iyileştirmesini sağlamış olduk. SUT düzenlemesi ile sağlık hizmet sunucularına her yıl için yaklaşık 2,5 Milyar TL kaynak artışı sağladık” dedi.
Prof. Saip: "Türkiye’de zaten devlet ve üniversite hastanelerinde kanser tedavisinden ücret alınmıyor"
İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, Türk basınında ağırlıklı yer tutan “kanserden ücret alınmayacak” haberlerinin sanıldığı kadar sansasyonel bir gelişme olmadığı görüşünde.
Amerika’nın Sesi’ne konuşan Prof. Saip, “Öncelikle hepinizin bildiği gibi Türkiye’de devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde kanser hastaları halihazırda ücretsiz tedavilerini alıyorlar. Sorun şu, Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödemeleri çok düşük olduğu için birçok tetkik yapılamıyordu ve alımlar durmuştu. Özellikle üniversite hastaneleri zarar ediyorlardı. Bu açıklama daha çok SGK’nın anlaşmalı olduğu özel hastaneler için geçerli. O özel hastanelerde fark ücreti alınarak ameliyatlar yapılıyordu. Şimdi SGK ödemesi arttırıldığı için bu fark ücreti alınmayacağı varsayılıyor. Bu kaynak artışının o yapılacak operasyonların giderini karşılayıp karşılamayacağı bu SUT’u daha ayrıntılı incelediğimiz zaman anlayacağız” dedi.
“Bakım Merkezleri yaygınlaştırılmalı”
Prof.Saip, kanser hastalarının en önemli ihtiyaçları arasında gördüğü bakım merkezleriyle ilgili herhangi bir gelişme olmadığına da dikkat çekiyor.
Saip, “Devletin en çok harcama yaptığı dönem hastalığın tekrarladığı dönem. Bu hastalara onkolojik destek verecek hastane pek yok. Bakım merkezleri de yeterli sayıda olmadığı için hastalara yakınları bakıyor. Onlar işlerinden çıkıyorlar, eve bağlanıyorlar ve bu hastalara bakıyorlar. Bakım merkezlerinin yaygın şekilde açılması lazım” dedi.
Kanserin Türkiye’deki seyri nasıl?
Türkiye’de her yıl ortalama 163 bin yeni kanser vakası meydana geliyor. 2008-2014 yılları arasında 1 milyon 166 bin kişiye kanser teşhisi kondu.
Erkeklerde en çok görülen kanser türleri akciğer, prostat, bağırsak, mesane ve mide kanserleri olurken kadınlarda meme, tiroid, bağırsak, rahim ve akciğer kanserlerine daha çok rastlanıyor.
Sağlık Bakanlığı verilerinde göre; kanser, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de kalp ve damar hastalıklarının ardından en fazla ölüme sebebiyet veren hastalık.
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