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Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 18.04.2018 22:19 | Son Güncelleme

Eşcinselliğe müebbet hapis cezası getirmek istemesiyle de tanınan Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, bu kez oral seksi yasaklamak için yasa çıkaracağını duyurdu.

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, oral seksi yasaklamak istediğini çünkü ağzın yemek yemek için olduğunu söyledi.

Vatandaşlarının oral seksle cinsel ilişkiye girmesini yasaklamak istediğini belirten Museveni, oral seksin sorumlusunun yabancılar olduğunu, ülke dışından gelenlerin oral seks konusunda Ugandalıları kandırdığını ya da zorladığını öne sürdü.

'BİZ SEKSİN YERİNİ BİLİYORUZ'

32 yıldır devlet başkanlığı görevini yürüten Museveni, gazetecilere şunları söyledi:

"Bazı yabancılar tarafından teşvik edilen keyfi ve yanlış uygulamalarla ilgili insanlarımızı resmi olarak uyarma fırsatı yaratmama izin verin. Bu yanlış uygulamalardan biri oral seks. Ağız yemek yemek içindir, seks için değil. Biz seksin yerini biliyoruz, seks nerede biliyoruz."

EŞCİNSELLER SALDIRILARIN HEDEFİNDE

Uganda'da eşcinselliği yasaklayan Museveni'nin eşcinsellere ömür boyu hapis cezası getirmesi, dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın şimşeklerini çekmesinin ardından, Uganda Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Ancak yasadışı pozisyona düşürülen eşcinseller, her türlü ayrımcılığın ve saldırının hedefinde.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bizim muhalefetide yasaklamak gerek, onlarda ağzıyla değil gerisiyle konuşuyorlar,
TAMAM DA NASIL DENETLEYECEKSİN:)))
Allah insana Furkan ı verdi !!! Furkan ın özü Doğru ile Yanlışı ayırt etmektir. Doğruyu bulmakta Yanlışta ısrar etmekte var !!! Seçim sizin. Kolay gelsin. Öküzlükte limit yok. Şimdi dağılın.
İdeamin in ülkesi bizim dincilerden hızlı gelişiyor
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