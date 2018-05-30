HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ukrayna: Muhalif Rus gazeteci cinayetini biz kurguladık

30.05.2018 22:59 | Son Güncelleme

Ukrayna polisinin cinayete kurban gittiğini açıkladığı Putin karşıtı Rus gazeteci basın mensuplarının karşısına çıktı.

Ukrayna: Muhalif Rus gazeteci cinayetini biz kurguladık

Ukrayna istihbaratı cinayeti, gazeteciyi Rusya'dan korumak için kurguladıklarını açıkladı.Ukrayna polisinin Kiev'de öldürüldüğünü açıkladığı Putin karşıtı Rus gazeteci Arkadi Babçenko'nun hayatta olduğu anlaşıldı. Ukrayna gizli servisi cinayetin, Rus gazeteciye yönelik suikast planlarını bozmak amacıyla kendileri tarafından kurgulandığını açıkladı. Babçenko'ya yönelik bir saldırının azmettiricisi olduğu öne sürülen Moskova bağlantılı bir kişinin de yakalandığı belirtildi.

Ukrayna polisinin öldürüldüğünü açıkladığı Rus gazeteci Babçenko, açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden Çarşamba günü Kiev’de basın mensuplarının karşısına çıktı. Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) düzenlediği basın toplantısında, gazetecinin açıklandığı üzere Kiev’deki evinin önünde öldürülmediği, bu açıklamanın kendisini bir saldırıdan korumak amacıyla yapıldığı belirtildi. 41 yaşındaki Rus gazeteci de Ukrayna istihbaratına yakaşık iki ay süren "özel görev" nedeniyle teşekkür etti.

SBU Başkanı Wasyl Gryzak basın toplantısında Rusya'yı gazeteciye yönelik saldırı planlamakla suçladı. SBU Başkanı yürüttükleri özel görev sayesinde Rusya'nın provakasyonunu engellemeyi başardıklarını ve Rus gizli servisinin işleyeceği suçu belgeleyebildiklerini belirtti.

Basın toplantısında, suikasti planlayan azmettirici olduğu öne sürülen bir Ukraynalının da Kiev'de yakalandığı ve söz konusu kişinin Moskova'dan yüksek miktarda para aldığı iddia edildi.

Ukrayna'nın "özel görevine" eleştiri

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Babçenko'nun hayatta olduğunun anlaşılmasının ardından yaptığı açıklamada memnuniyetini dile getirirken aynı zamanda Ukrayna gizli servisinin özel görevle yaptığı "propagandayı" eleştirdi. Moskova Babçenko'nun öldürüldüğünün duyurulmasının ardından cinayeti en sert şekilde kınadığını açıklamış ve cinayetle bağlantılı olduklarına yönelik tüm suçlamaları geri çevirmişti.

Rus gazetecinin hayatta olmasından büyük memnuniyet duyduğunu açıklayan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü de Ukraynalı yetkilileri eleştirdi. Örgütün bir sözcüsü Ukrayna polisinin "gerçeklerle oynamasının üzücü" olduğunu belirtti.

Putin karşıtı Rus gazeteci Babçenko'nun öldürüldüğünün duyurulması uluslararası alanda yankı uyandırmıştı. Almanya gazetecinin öldürülmesini "dehşet verici" ve "şoke edici" olarak tanımlarken, Rus muhalefet lideri Aleksey Navalny de Babçenko'nun siyasi duruşu nedeniyle öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Babçenko Çeçenistan savaşına katılmış, daha sonra Rus medya kuruluşları hesabına savaş muhabirliği yapmıştı. 2017 yılının Şubat ayında Facebook hesabından ülkesini terk ettiğini duyurmuştu.

DW,AFP/GA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERUygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...Uygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...
BND'ye karşı 'yasa dışı izleme' davası başladıBND'ye karşı 'yasa dışı izleme' davası başladı
Dünya şokta! İsrail, Endonezyalıların ülkeye girmesini yasakladıDünya şokta! İsrail, Endonezyalıların ülkeye girmesini yasakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

İlginizi Çekebilir

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek

Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Rusya'da uçak düştü: 1 ölü

Rusya'da uçak düştü: 1 ölü

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünya şokta! İsrail, Endonezyalıların ülkeye girmesini yasakladı

Dünya şokta! İsrail, Endonezyalıların ülkeye girmesini yasakladı

Fransa: ABD gümrük tarifeleri ile saldırır ise Avrupa yanıt verir

Fransa: ABD gümrük tarifeleri ile saldırır ise Avrupa yanıt verir

Maduro’dan Diriliş Ertuğrul dizisine övgü

Maduro’dan Diriliş Ertuğrul dizisine övgü

FEMEN'in 24 Haziran tavrı ne olacak?

FEMEN'in 24 Haziran tavrı ne olacak?

Dünya gündemini sarsan olay! 'Öldürülen' gazeteci basın toplantısı yaptı

Dünya gündemini sarsan olay! 'Öldürülen' gazeteci basın toplantısı yaptı

İsrail'den kriz yaratacak yeni hamle

İsrail'den kriz yaratacak yeni hamle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.