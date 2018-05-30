Ukrayna: Muhalif Rus gazeteci cinayetini biz kurguladık

Ukrayna istihbaratı cinayeti, gazeteciyi Rusya'dan korumak için kurguladıklarını açıkladı.Ukrayna polisinin Kiev'de öldürüldüğünü açıkladığı Putin karşıtı Rus gazeteci Arkadi Babçenko'nun hayatta olduğu anlaşıldı. Ukrayna gizli servisi cinayetin, Rus gazeteciye yönelik suikast planlarını bozmak amacıyla kendileri tarafından kurgulandığını açıkladı. Babçenko'ya yönelik bir saldırının azmettiricisi olduğu öne sürülen Moskova bağlantılı bir kişinin de yakalandığı belirtildi.

Ukrayna polisinin öldürüldüğünü açıkladığı Rus gazeteci Babçenko, açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden Çarşamba günü Kiev’de basın mensuplarının karşısına çıktı. Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) düzenlediği basın toplantısında, gazetecinin açıklandığı üzere Kiev’deki evinin önünde öldürülmediği, bu açıklamanın kendisini bir saldırıdan korumak amacıyla yapıldığı belirtildi. 41 yaşındaki Rus gazeteci de Ukrayna istihbaratına yakaşık iki ay süren "özel görev" nedeniyle teşekkür etti.

SBU Başkanı Wasyl Gryzak basın toplantısında Rusya'yı gazeteciye yönelik saldırı planlamakla suçladı. SBU Başkanı yürüttükleri özel görev sayesinde Rusya'nın provakasyonunu engellemeyi başardıklarını ve Rus gizli servisinin işleyeceği suçu belgeleyebildiklerini belirtti.