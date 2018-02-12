HABER

Ukrayna Saakaşvili'yi sınır dışı etti

12.02.2018 21:26 | Son Güncelleme

"Darbe planlamakla" suçlanan eski Gürcistan lideri Mihail Saakaşvili, vatandaşlığına geçip çıkarıldığı Ukrayna'dan sınır dışı edildi.

Ukrayna Saakaşvili'yi sınır dışı etti

Polonya'ya gönderilen Saakaşvili hakkında Gürcistan'da da yakalama kararı bulunuyor.Ukrayna, "darbe planlamakla" suçladığı eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Ukrayna sınır koruma birimi tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, Saakaşvili'nin Eylül ayında Polonya'dan Ukrayna'ya yasa dışı bir biçimde giriş yaptığı ve bu yüzden bu ülkeye iade edilmesi gerektiği belirtildi.

Saakaşvili'nin partisi tarafından yapılan açıklamada ise, eski Gürcü liderin olaydan önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezindeki bir restoranda "kimliksiz" üniformalı kişilerce gözaltına alındığı kaydedildi.

Saakaşvili'nin eski sözcüsü Mariana Pochtar da, AFP'ye yaptığı açıklamada "Elimizdeki bilgilere göre Saakaşvili şu anda Borispil Havalimanı'na götürülüyor" dedi. Pochtar, Saakaşvili'nin pazartesi akşamı bir uçakla Polonya'nın başkenti Varşova'ya gönderileceğini tahmin ettiğini belirtti.

Şu anda vatansız

Saakaşvili, önceki dönemde yakın bir işbirliği içerisinde olduğu Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun istifa etmesi için düzenlenen protestolara öncülük etmişti. 2015 yılında Ukrayna vatandaşlığına geçen Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ancak 2016'da bu görevden istifa ederek Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kurmuş ve muhalefete geçmişti.

Ocak ayında da Kiev mahkemesi Saakaşvili'yi "geceleri ev hapsi" cezasına çarptırmış ve eski cumhurbaşkanının başkenti yalnızca savcılık ya da mahkeme izni olduğu sürece terk edebileceğine hükmetmişti.

Memleketi Gürcistan'da "gücü kötüye kullanmakla" suçlanan Saakaşvili hakkında yakalama kararı bulunuyor. Temmuz 2017'de ABD'de ikamet ettiği sırada Poroşenko'nun imzaladığı kararnameyle vatandaşlıktan çıkarılan Saakaşvili, şu an hukuken "vatansız" konumunda.

AFP/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'e doğru yola çıktılar!

Afrin'e doğru yola çıktılar!

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!

Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Putin'in özel temsilcisinden Türkiye hakkında kritik açıklama

Putin'in özel temsilcisinden Türkiye hakkında kritik açıklama

Rusya’da yolcu uçağının düşme anı kamerada!

Rusya’da yolcu uçağının düşme anı kamerada!

Son dakika! Dışişleri'nden ABD'ye rest: Ya düzelecek ya da tamamen bozulacak!

Son dakika! Dışişleri'nden ABD'ye rest: Ya düzelecek ya da tamamen bozulacak!

Son dakika! Moskova'da Rus yolcu uçağı düştü

Son dakika! Moskova'da Rus yolcu uçağı düştü

Ünlü oyuncu Reg E. Cathey hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Reg E. Cathey hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pentagon Başmüfettişliği'nden Suriye’de 'sınır gücü' itirafı

Pentagon Başmüfettişliği'nden Suriye’de 'sınır gücü' itirafı

OXFAM Genel Müdür Yardımcısı İstifa Etti

OXFAM Genel Müdür Yardımcısı İstifa Etti

Trump'tan altyapı modernizasyonu planı

Trump'tan altyapı modernizasyonu planı

Obama çiftinin resmi portreleri beğeniye sunuldu

Obama çiftinin resmi portreleri beğeniye sunuldu

Londra’da Bomba Paniği Havaalanı Kapattırdı

Londra’da Bomba Paniği Havaalanı Kapattırdı

Donald Trump Jr’ın Eşi Hastaneye Kaldırıldı

Donald Trump Jr’ın Eşi Hastaneye Kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.