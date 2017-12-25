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Ukrayna ve ayrılıkçılar arasında esir takası yapılacak

25.12.2017 18:41 | Son Güncelleme 6 saat önce

Ukrayna hükümeti ile ülkenin doğusundaki ayrılıkçılar arasında Çarşamba günü esir takası yapılacağı duyuruldu.

Ukrayna'nın 306, ayrılıkçıların ise 74 esiri serbest bırakması bekleniyor.Ukrayna hükümeti ve ülkenin doğusundaki ayrılıkçılar arasında daha önceden kararlaştırılan esir takasının Çarşamba günü yapılacağı açıklandı. Ukrayna hükümeti yetkilileri ve Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıların temsilcileri televizyonda yaptıkları açıklamalarda Çarşamba günü esir takası yapılacağını duyurdu.

Rus Ortodoks Patriği Kirill bugün Moskova'da hükümet temsilcileri, ayrıca Lugansk ile Donetsk bölgelerinin liderleri ile yaptığı görüşme sonrasında geniş kapsamlı esir takası yapılacağını doğruladı.

Kiev hükümeti temsilcisi Viktor Medvedçuk ile Donetsk bölgesindeki ayrılıkçı lider Aleksander Zaharçenko Ukrayna'nın 306, ayrılıkçıların ise 74 esiri serbest bırakacağını açıkladı.

Esir takası kasım ayında kararlaştırılmıştı

2015 yılında imzalanan Minsk Anlaşması'nda esir değişimi öngörülmüştü. Ancak bugüne kadar geniş kapsamlı esir değişimi yapılmamıştı. Sadece bazı ağır yaralı askerlerin veya milisler iade edilmişti.

Ukrayna, Rusya ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) kasım ayının ortasında geniş kapsamlı esir takası konusunda uzlaşmaya varmıştı. Çarşamba günü yapılacak esir takası bu uzlaşmanın bir sonucu olacak.

Ukrayna'nın doğusunda hükümete bağlı birlikler ile Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar arasındaki 2014 yılından beri çatışmalar yaşanıyor.

Taraflar arasında Noel ve yeni yıl nedeniyle ateşkes ilan edilmişti. Ancak dün gece iki taraf da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Merkel ve Macron esir takası planlarından memnun

Avrupa ülkeleri ise çatışmalara son verilmesini istiyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurşbakanı Emmanuel Macron Cumartesi günü yaptıkları ortak açıklamada, çatışmaların yeniden alevlenmesini kınamıştı.

Açıklamada, barışçı çözümün dışında anlaşmazlığın giderilmesi için başka bir seçenek bulunmadığı belirtilmişti.

Merkel ve Macron, esir değişimi yapılacak olmasını da memnuniyetle karşılamıştı.

Rusya'nın ABD'ye tepkisi

ABD'nin Ukrayna'ya "gelişmiş savunma sistemleri” gönderme planları ise Rusya tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riabkov, ABD Başkanı Donald Trump'ı anlaşmazlığı alevlendirmeye devam etmekle suçlayarak, Doğu Ukrayna'da "yeniden kan dökülmesi” konusunda uyarıda bulunmuştu.

DW/JD/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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