Ukrayna ve ayrılıkçılar arasında esir takası yapılacak

Ukrayna'nın 306, ayrılıkçıların ise 74 esiri serbest bırakması bekleniyor.Ukrayna hükümeti ve ülkenin doğusundaki ayrılıkçılar arasında daha önceden kararlaştırılan esir takasının Çarşamba günü yapılacağı açıklandı. Ukrayna hükümeti yetkilileri ve Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıların temsilcileri televizyonda yaptıkları açıklamalarda Çarşamba günü esir takası yapılacağını duyurdu.

Rus Ortodoks Patriği Kirill bugün Moskova'da hükümet temsilcileri, ayrıca Lugansk ile Donetsk bölgelerinin liderleri ile yaptığı görüşme sonrasında geniş kapsamlı esir takası yapılacağını doğruladı.

Kiev hükümeti temsilcisi Viktor Medvedçuk ile Donetsk bölgesindeki ayrılıkçı lider Aleksander Zaharçenko Ukrayna'nın 306, ayrılıkçıların ise 74 esiri serbest bırakacağını açıkladı.

Esir takası kasım ayında kararlaştırılmıştı

2015 yılında imzalanan Minsk Anlaşması'nda esir değişimi öngörülmüştü. Ancak bugüne kadar geniş kapsamlı esir değişimi yapılmamıştı. Sadece bazı ağır yaralı askerlerin veya milisler iade edilmişti.

Ukrayna, Rusya ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) kasım ayının ortasında geniş kapsamlı esir takası konusunda uzlaşmaya varmıştı. Çarşamba günü yapılacak esir takası bu uzlaşmanın bir sonucu olacak.