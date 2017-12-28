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Ukrayna'da Ayrılıkçılarla Tutuklu Takası

28.12.2017 00:54 | Son Güncelleme 11 saat önce

Ukrayna hükümetiyle Rusya destekli ayrılıkçılar arasında tutuklu takası, ülkenin doğusunda başladı. Takas, 2014’te başlayan çatışmalardan bu yana yapılan en büyük tutuklu değişimi.

Ukrayna hükümetiyle Rusya destekli ayrılıkçılar arasında tutuklu takası, ülkenin doğusunda başladı. Takas, 2014'te başlayan çatışmalardan bu yana yapılan en büyük tutuklu değişimi.

Anlaşma kapsamında Ukrayna hükümeti 306 tutukluyu, ayrılıkçılar da 74 kişiyi serbest bırakıyor.

Fransız haber ajansı AFP, 15 kişilik ilk grubun otobüslerle Ukrayna'nın kontrolündeki Horlivka kentine ulaştığını duyurdu. Takas, ayrılıkçıların kalesi olarak tanımlanan Donetsk'in 40 kilometre kuzeydoğusundaki Horlivka kentindeki kontrol noktasında yapıldı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko da, sosyal medya hesabından 74 rehinenin evlerine döndüğünü açıkladı.

Ukrayna hükümeti ile ayrılıkçılar geçen hafta Rus Ortodoks Kilisesi'nin arabuluculuğunda takas anlaşmasına varmıştı.

Rusya 2014'ün Mart ayında Kırım'ı ilhak etmiş, bir ay sonrasında da Ukrayna'nın doğusunda Moskova yanlısı gruplar ayaklanmıştı. Rusya'ya bağlanmak isteyen ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar, zaman zaman ateşkes sağlansa da sürüyor.Bugüne kadar 10 binden fazla insanın bu çatışmalarda hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Ukrayna ve Batılı müttefikleri, Rusya'yı ayrılıkçılara asker ve silah sağlamakla suçluyor. Moskova ise bu iddiaları yalanlıyor.

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