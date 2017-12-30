HABER

Ukrayna’da rehine krizi

DÜNYA HABERLERİ | 30.12.2017 18:09 | Son Güncelleme 7 saat önce

Kiev, 30 Aralık, (DHA)- Kiev'de silahlı bir saldırgan, postanede 11 kişiyi rehin aldı. Emniyet müdürü Oleh Bekh'in açıklamasına göre Kiev metro istasyonunun yakınlarında bulunan bir posta ofisinde dokuz yetişkin ve iki çocuğun rehin alındığını. Bekh, Rus medyasına yaptığı açıklamada, "şu anda anladığımız herhangi bir talep yok, bir şey talep etmedi bu noktada onunla iletişime geçmeye çalışıyoruz” dedi. Posta ofisine çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Saldırganın üzerinde patlayıcı madde taşıdığından da şüpheleniliyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

İran sınırında ilginç görüntü

İran sınırında ilginç görüntü

Kenan Doğulu: 'Yılbaşını evde geçiren erkekler etek giysin'

Kenan Doğulu: 'Yılbaşını evde geçiren erkekler etek giysin'

Otel odasında çürümüş cesedi bulunmuştu! Katili bakın kim çıktı?

Otel odasında çürümüş cesedi bulunmuştu! Katili bakın kim çıktı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK temizlemişti! Suriye'de 30 grup 'Milli Ordu' kurdu

TSK temizlemişti! Suriye'de 30 grup 'Milli Ordu' kurdu

Brezilya'da polisler greve gitti! Güvenlik orduya devredildi

Brezilya'da polisler greve gitti! Güvenlik orduya devredildi

Ukrayna'da son dakika rehine krizi!

Ukrayna'da son dakika rehine krizi!

İsrail kararını verdi! UNESCO'dan ayrılıyor!

İsrail kararını verdi! UNESCO'dan ayrılıyor!

İran kaynıyor... Bu kez mollalar devreye girdi

İran kaynıyor... Bu kez mollalar devreye girdi

Dünyayı sarsan haber! Rus gemileri Kuzey Kore'ye taşıyor!

Dünyayı sarsan haber! Rus gemileri Kuzey Kore'ye taşıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.