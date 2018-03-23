Ukrayna'da taşayıcı annelik vakaları %1000 arttı

Ukrayna, çocuk sahibi olma özlemi taşıyanlar için Avrupa'da, hatta dünyada bir numara olma yolunda ilerliyor. Devlet tarafından düzenlenen "taşıyıcı annelik" ulusal ekonominin ciddi sektörlerinden biri haline geliyor.

Resmi rakamlar Ukrayna'da son iki yılda "taşıyıcı anne" vakalarının % 1000 arttığını ortaya koyuyor.

Normal yollardan çocuk sahibi olamayan pek çok aile açısından "taşıyıcı anne", çocuk sahibi olmada son çare.

Taşıyıcı annelik iki biçimde gerçekleşiyor. Ya taşıyıcı anne adayı, kendi yumurtasının hastane koşullarında bir donor spermiyle döllenmesine izin veriyor, ya da hazır bir embriyoyu hamilelik sürecinde büyütüyor.

Her iki yöntemde de doğumun ardından bebek, yapılan sözleşmeler uyarınca siparişi veren çifte teslim ediliyor.

Ancak Avrupa'nın pek çok ülkesinde taşıyıcı annelik yasak.

20-30 bin dolar

Amerika'da taşıyıcı annelik serbest, ancak uzun süren işlemler ve denetimler nedeniyle 170 bin dolara kadar yükselebilen maliyet, pek çok çiftin gözünde ABD'yi çare olmaktan çıkarıyor.

Elbette Ukrayna'daki bu hızlı gelişimde, dünyada daha önceki yıllarda taşıyıcı annelik merkezleri olan Hindistan, Nepal, Tayland gibi ülkelerde son birkaç yılda bunun yasaklanmasının payı var.