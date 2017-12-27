Ukrayna'da tutuklu takası başladı

Anlaşma gereği Ukrayna 306, ayrılıkçılar da 74 kişiyi serbest bırakacak.Ukrayna hükümeti ile ayrılıkçılar arasında tutuklu takasına başlandı. Toplam 380 savaş tutuklusunun değiş-tokuş edileceği anlaşma kapsamında Ukrayna 306, ayrılıkçılar ise 74 kişiyi serbest bırakacak.
Fransız haber ajansı AFP, 15 kişiden oluşan Ukraynalı ilkgrubun otobüslerle Kiev'in kontrolünde bulunan Ukrayna'nın doğusundaki Gorlivka kentine ulaştığını duyurdu.
Gorlivka ayrılıkçıların kalesi olarak tanımlanan Donetsk'e yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunuyor. Müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanlığını yürüten Viktor Mevedçuk, Rus NTW televizyonuna verdiği demecinde "Herşeyin plan dahilinde ilerlediğini" söyledi.
Ukrayna hükümeti ve ayrılıkçılar arasında bugüne kadar böyle geniş kapsamlı tutuklu değişimi yapılmamıştı. Takas için Ukrayna, Rusya ve AGİT kasım ayında anlaşmıştı. Taraflar arasında 2015 yılında imzalanan Minsk Anlaşması'nda tutuklu değişimi öngörülüyordu.
Ancak krizin başladığı son dört yıldan bu yana sadece bazı ağır yaralı askerler veya milisler iade edildi.
Ukrayna'nın doğusunda hükümete bağlı birlikler ile Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar arasında 2014'ten beri çatışmalar yaşanıyor.
AFP/DW/MK/HS
© Deutsche Welle Türkçe
Ne yaptın çocuk! Günün en acı haberi
Okul bahçesinde pompalı dehşet: 7 çocuk yaralı
13 yaşında tek kurşunla... Polis baba kahroldu
ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle
Rusya'nın Petersburg kentinde patlama!
MHP'yi karıştıran ihraç! 120 kişi istifa etti
Özel hastanedeki kız öğrencilere tuzak!
Kıvrımlı modelden şaşırtan karar
17 yıldır tuvalete gitmiyor!
AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt
Okuyucu Yorumları 0 yorum