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Ukrayna'da tutuklu takası başladı

27.12.2017 20:51 | Son Güncelleme 3 saat önce

Ukrayna’da AB yanlısı hükümet ile ayrılıkçılar arasında varılan anlaşma uyarınca tutuklu takasına başlandı.

Anlaşma gereği Ukrayna 306, ayrılıkçılar da 74 kişiyi serbest bırakacak.Ukrayna hükümeti ile ayrılıkçılar arasında tutuklu takasına başlandı. Toplam 380 savaş tutuklusunun değiş-tokuş edileceği anlaşma kapsamında Ukrayna 306, ayrılıkçılar ise 74 kişiyi serbest bırakacak.

Fransız haber ajansı AFP, 15 kişiden oluşan Ukraynalı ilkgrubun otobüslerle Kiev'in kontrolünde bulunan Ukrayna'nın doğusundaki Gorlivka kentine ulaştığını duyurdu.

Gorlivka ayrılıkçıların kalesi olarak tanımlanan Donetsk'e yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunuyor. Müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanlığını yürüten Viktor Mevedçuk, Rus NTW televizyonuna verdiği demecinde "Herşeyin plan dahilinde ilerlediğini" söyledi.

Ukrayna hükümeti ve ayrılıkçılar arasında bugüne kadar böyle geniş kapsamlı tutuklu değişimi yapılmamıştı. Takas için Ukrayna, Rusya ve AGİT kasım ayında anlaşmıştı. Taraflar arasında 2015 yılında imzalanan Minsk Anlaşması'nda tutuklu değişimi öngörülüyordu.

Ancak krizin başladığı son dört yıldan bu yana sadece bazı ağır yaralı askerler veya milisler iade edildi.

Ukrayna'nın doğusunda hükümete bağlı birlikler ile Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar arasında 2014'ten beri çatışmalar yaşanıyor.

AFP/DW/MK/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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