Ukrayna'dan Schröder için yaptırım talebi

Ukrayna hükümeti Avrupa Birliği'ni (AB) Rusya için lobicilik yapmakla suçladığı Almanya'nın eski Sosyal Demokrat başbakanı Gerhard Schröder'e karşı harekete geçmeye çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pawlo Klimkin Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Sadece Rusya hükümetinin üyelerine ve Rus şirketlere karşı değil, yurt dışında Putin'in projelerini sürdürenlere karşı da yaptırım uygulanması çok önemli" dedi. Ukraynalı Bakan, Schröder'in dünya çapında Rusya Devlet Başkanı Putin'in "en önemli lobicisi" olduğunu belirterek, "Bu nedenle AB'nin devreye girip giremeyeceğinin incelenmesi gerekiyor" dedi.

Avrupa Parlamentosu'nun Hristiyan Demokrat vekillerinden Elmar Brok da aynı gazeteye açıklamasında, eski Almanya başbakanının Putin'in çıkarlarını savunmasının bir "skandal" olduğunu söyledi. Brok, "Bugüne kadar yürütülen tartışmaların sonuçsuz kalmış olması çok şaşırtıcı" dedi.

Yeşiller Milletvekili Cem Özdemir de Schröder'i eleştirerek, Almanya eski başbakanının "Putin'in propagandacısına" dönüştüğünü söyledi ve "Schröder'i konuşmalara davet edenler, Putin'in borazanlığını yaptığını bilmeli" dedi.