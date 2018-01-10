Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...

Pakistan'ın Kasur kentinde 7 yaşındaki Zeynep'in cansız bedeninin çöplükte bulunması ülkeyi karıştırdı. Zeynep’in tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğünün anlaşılmasının ardından protesto gösterileri düzenlendi.
Lahor'un 20 kilometre güneyindeki Kasur şehrinde düzenlenen gösterilerde hayatını kaybedenlerin polis merkezini bastığı ifade edildi. İki gösterici güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatlarını kaybetti. Öfkeli göstericiler, yetkililerin kaçırma, cinsel saldırı ve cinayet gibi suçları önlememek için çaba göstermediğini savunuyor.
SON GÖRÜNTÜLERİNİ AKRABALARI ORTAYA ÇIKARDI
Tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Zeynep'in ailesi de ihbarda bulunmalarının ardından polisin gerekli şekilde harekete geçmediğini düşünüyor. Zira Zeynep'in kaybolmadan önceki son görüntülerini polis değil, akrabaları ortaya çıkardı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Zeynep'in bir adam tarafından götürüldüğü görülüyordu.
2 YILDA 12 BENZER CİNAYET
Kasur polisi ise son iki yılda 12 benzer cinayet işlendiğini açıkladı. Cinayetlerden beşinin yüzlerce polis tarafından aranan bir şüpheliyle eşleştiği de polisin açıklamasında yer alan bilgiler arasında.
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