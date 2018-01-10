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Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...

DÜNYA HABERLERİ | 10.01.2018 23:57 | Son Güncelleme 1 saat önce

Pakistan, 7 yaşındaki Zeynep'i konuşuyor... Cansız bedeni bir çöplükte bulunan talihsiz kızın öldürülmeden önce tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Haberin yayılmasının ardından ülkede geniş çaplı protesto gösterileri düzenlendi, 2 kişi hayatını kaybetti.

Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...

Pakistan'ın Kasur kentinde 7 yaşındaki Zeynep'in cansız bedeninin çöplükte bulunması ülkeyi karıştırdı. Zeynep’in tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğünün anlaşılmasının ardından protesto gösterileri düzenlendi.

Lahor'un 20 kilometre güneyindeki Kasur şehrinde düzenlenen gösterilerde hayatını kaybedenlerin polis merkezini bastığı ifade edildi. İki gösterici güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatlarını kaybetti. Öfkeli göstericiler, yetkililerin kaçırma, cinsel saldırı ve cinayet gibi suçları önlememek için çaba göstermediğini savunuyor.

SON GÖRÜNTÜLERİNİ AKRABALARI ORTAYA ÇIKARDI

Tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Zeynep'in ailesi de ihbarda bulunmalarının ardından polisin gerekli şekilde harekete geçmediğini düşünüyor. Zira Zeynep'in kaybolmadan önceki son görüntülerini polis değil, akrabaları ortaya çıkardı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Zeynep'in bir adam tarafından götürüldüğü görülüyordu.

2 YILDA 12 BENZER CİNAYET

Kasur polisi ise son iki yılda 12 benzer cinayet işlendiğini açıkladı. Cinayetlerden beşinin yüzlerce polis tarafından aranan bir şüpheliyle eşleştiği de polisin açıklamasında yer alan bilgiler arasında.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
2 yılda 12 şeyse gene kötüde türkiyede hergün 12 ayrı yerde yaaşnıyor bunlar
Türkiye'nin şimdiki hali.
tr nin 5 sene sonraki hali
İnsanlığımdan utanır oldum Allah ım..
pakistan halkı tepki gösterdi. burada tık yok. bir de diyanet yaşı 9 a çekti yine tık yok.
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