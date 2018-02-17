Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Meksika İçişleri Bakanı'nı ve Oaxaca Eyaleti Valisi'ni taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 12'si olay yerinde 2'si de kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 13 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Bakan ve vali, kazadan kurtuldu.
Meksika'nın güney ve orta bölgelerini sarsan 7.2 büyüklüğündeki deprem sonucu, başkent Mexico City ve ülkenin güney bölgesinde yaklaşık 1 milyon ev ve işyeri elektriksiz kaldı, en az 50 bina da hasar gördü.
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