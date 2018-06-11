Ülke şokta! Dolu oy pusulalarının depolandığı merkezde yangın!

Seçimlere hile karıştığı yönündeki iddiaların ardından oyların yeniden sayılacağı Irak'ın başkenti Bağdat'ta, bir oy depolama merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Bağdat'ın doğu yakasındaki seçim bölgelerinin oyları bu depoda saklanıyordu.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, yangını "Irak ulusu ve demokrasisine karşı bir komplo" olarak niteledi.
Parlamento Başkanı Selim el Cuburi ise, yangın sonrası seçimin yeniden yapılması çağrısında bulundu.
Yangının gerekçesi henüz belirlenmedi.
SANDIKLAR ZARAR GÖRDÜ!
Yangının sandıklara zarar verip vermediğiyle ilgili çelişkili açıklamalar yapıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada yangında bazı belgelerin ve malların zarar gördüğünü söylerken, Bağdat Eyalet Konseyi üyesi Muhammed El-Rabeii ise "tüm oy sandıklarının ve oy pusulalarının yandığını" öne sürdü.
Ülkede geçen ay gerçekleştirilen seçimleri, ABD ve İran'ın desteklediği düşünülen partiler değil, Şii lider Mukteda Sadr'ın öncülüğündeki Sayrun Lil Islah (Reforma Yürüyüş) koalisyonu, büyük farkla kazanmıştı.
Sadr, bir grup laik partiyle ve Irak Komünist Partisi'yle ittifak kurmuştu.
Eski paramiliter komutan Hadi El-Emiri'nin liderlik ettiği Fetih ikinci olurken Başbakan Haydar el-İbadi'nin liderliğindeki Zafer İttifakı üçüncü olmuştu.
Hile iddiaları ardından Irak parlamentosu, 10 milyon oyun yeniden sayılmasını talep etmişti.
Irak Başbakanı Haydar İbadi, Salı günü yaptığı açıklamada, "güvenlik güçlerinin seçimlerde eşi benzeri görülmemiş ihlallerle karşılaştığını" söylemişti.
Yeniden sayım işleminin oylamanın sonucunu etkileyip etkilemeyeceği bilinmiyor.
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