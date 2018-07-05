HABER

Ülke şokta! Kayıp sayısı 332'ye çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.07.2018 10:35 | Son Güncelleme

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda geçen ay meydana gelen ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği patlamalarda kayıp kişi sayısının 332 olduğu bildirildi.

Ülke şokta! Kayıp sayısı 332'ye çıktı

Ulusal Afet Ajansından yapılan yazılı açıklamada, patlamalarda, geçen ayın ortalarında 197 olarak duyurulan kayıp sayısının, yeni raporlara göre 332 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bölgede yaşayan 200 bin kişinin kayıtlarının incelendiği belirtildi.

Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı'nda geçen ay meydana gelen patlamalar ve dağdan püsküren lavlar El Rodeo köyündeki evleri yok etti. Patlamalar nedeniyle 114 kişi yaşamını yitirdi.

Patlamalar sırasında yaralanan çok sayıda kişi tedavi altına alındı, 3 bin 200'den fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yanardağdaki patlamalardan toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiği belirtiliyor.

PARTNERİran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!İran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!
Milyarder işadamı düşerek hayatını kaybettiMilyarder işadamı düşerek hayatını kaybetti
Dün ajanslar 'acil' koduyla duyurmuştu! Olayın ardından diplomatik kriz çıktı!Dün ajanslar 'acil' koduyla duyurmuştu! Olayın ardından diplomatik kriz çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ülke şok Kayıp Guetamala Fuego

En Çok Okunan Haberler

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İranlı komutandan boğaz tehdidi

İranlı komutandan boğaz tehdidi

Milyarder işadamı düşerek hayatını kaybetti

Milyarder işadamı düşerek hayatını kaybetti

Dün ajanslar 'acil' koduyla duyurmuştu! Olayın ardından diplomatik kriz çıktı!

Dün ajanslar 'acil' koduyla duyurmuştu! Olayın ardından diplomatik kriz çıktı!

Çin'de sürücüsüz otobüslerin seri üretimine başlandı

Çin'de sürücüsüz otobüslerin seri üretimine başlandı

ABD polisi alarma geçti! Protestocu Özgürlük Anıtı'na tırmandı!

ABD polisi alarma geçti! Protestocu Özgürlük Anıtı'na tırmandı!

İngiliz gazeteden Türkiye'nin barajlarına ilişkin şok iddia

İngiliz gazeteden Türkiye'nin barajlarına ilişkin şok iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.