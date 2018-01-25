Ülke şokta! Korkunç tren kazası: Ölü ve yaralılar var

İtalya'nın Milano kentinde bir tren raydan çıktı. Kaza sonucu iki kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi de yaralandı. İtfaiye ve ambulans olay yerine müdahale ediyor...
YARALILARIN DURUMU ÇOK AĞIR
Milano'ya doğru giden trenin raydan çıkmasıyla birçok yolcu enkazda sıkışıp kaldı.
Hastanelere taşınan yaralılardan en az 10'unun durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaza, Seggiano di Pioltello'da gerçekleşti. Cremona'dan hareket eden tren, Milano'ya gidiyordu.
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