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Ülke şokta! Korkunç tren kazası: Ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ | 25.01.2018 11:02 | Son Güncelleme 2 saat önce

Reuters'ın son dakika haberine göre, İtalya'nın Milano kentinde bir banliyo treni raylardan çıktı. Kazada en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 50'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

İtalya'nın Milano kentinde bir tren raydan çıktı. Kaza sonucu iki kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi de yaralandı. İtfaiye ve ambulans olay yerine müdahale ediyor...

YARALILARIN DURUMU ÇOK AĞIR

Milano'ya doğru giden trenin raydan çıkmasıyla birçok yolcu enkazda sıkışıp kaldı.

Hastanelere taşınan yaralılardan en az 10'unun durumunun ağır olduğu belirtildi.

İtalya'da tren raydan çıktı!

Kaza, Seggiano di Pioltello'da gerçekleşti. Cremona'dan hareket eden tren, Milano'ya gidiyordu.

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