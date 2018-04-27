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Ülke şokta! Okulda saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

DÜNYA HABERLERİ  | 27.04.2018 15:40 | Son Güncelleme

Çin'in Şensi eyaletinde bir erkeğin bir okuldaki öğrencilere saldırması sonucu 7 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı açıklandı.

Ülke şokta! Okulda saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ayrıntılar geliyor...

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çin okul saldırı

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